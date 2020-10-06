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Странные советские лайфхаки, которые не поймет молодежь 

Мира Маркина 2 часа назад
Советские лайфхаки, которые не поймет молодежь
Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Советским людям приходилось изобретать множество любопытных лайфхаков для того, чтобы облегчить себе жизнь. Многие из них у современной молодежи вызывают лишь недоумение. Подробнее об этих странных советских хитростях — в материале "Рамблера".

Рукавицы из шапки

Суровой зимой дети не могли обойтись без теплых рукавичек. Вот только их не всегда можно было купить, а потому родители использовали старую шапку-ушанку. От шапки отрезали уши, в ушах проделывали отверстие для рук и пришивали "большие пальцы".

Вторая жизнь хлеба

Чтобы черствый хлеб вновь стал свежим, в СССР его клали в полиэтиленовый пакет, туго завязывали и отправляли на батарею или под солнце. Спустя некоторое время хлеб был готов к употреблению.

Необычный клей

После варки рис или макарон воду, как правило, не выливали. Остуженный отвар мог вполне пригодиться для склеивания бумаги или картона, а также для подклейки отставших обоев.

Чулок для ракетки

Если в самый разгар игры в бадминтон у ракетки порвалась струна, не стоит отчаиваться. Достаточно лишь натянуть на ракетку старый капроновый чулок, перевязав его на рукоятке.
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