На днях стало известно, что румынский чиновник Ион Алиман в третий раз был избран мэром города Девеселу. Вот только 17 сентября Алиман ушел из жизни. Как же ему удалось стать мэром после своей кончины? Выяснял "Рамблер".

Как сообщает румынская служба "Радио Свободы", политик умер за 10 дней до начала выборов, однако большинство избирателей все равно проголосовали за него. 57-летний Алиман скончался от коронавируса. Кроме того, врачи обнаружили у него гепатит. При этом, несмотря на трагедию, представители социал-демократической партии, к которой относился политик, призвали жителей Девеселу голосовать за Алимана, чтобы впоследствии провести повторные выборы.

Так как бюллетени были напечатаны за две недели до голосования, погибшего чиновника оставили в списках. 1020 из 1060 избирателей отдали свой голос за Алимана. После объявления результатов местные жители отправились на могилу мэра, чтобы почтить его память.

Пока власти города готовятся к новым выборам, обязанности мэра будет исполнять его заместитель.