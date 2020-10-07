Почему женщины на Руси всегда спали в одежде 

Если вспомнить Русь дохристианских времен, в это будет довольно сложно поверить, поскольку многие славянские ритуалы той эпохи были связаны с обнажением — полным или частичным. Нагое женское тело ассоциировалось с красотой, плодородностью и благополучием, поэтому выступало отдельным символом при проведении различных обрядов и любовных гаданий. Но после принятия христианства на женскую наготу был наложен запрет, в связи с чем в обнаженном виде даже спать русской женщине действительно не разрешалось.

Нагота как путь к греху

Не секрет, что с христианизацией Руси подверглись сильным изменениям все моральные устои общества. Естественно, это коснулось и вопроса половой близости. Если во времена язычества женское тело вызывало восхищение, половой акт в целом воспринимался как обычная физиологическая потребность, а многие ритуалы носили почти эротический характер, то теперь сексуальная близость не должна была выступать способом получения удовольствия. В борьбе с «животными инстинктами» попросту забывалась естественная природа человека, а секс становился чем-то грязным и постыдным и приравнивался к греху, если при этом мужчина и женщина не преследовали цель продолжения рода.

В этом контексте женская нагота стала ассоциироваться преимущественно с соблазном согрешить, то есть женщина, ложащаяся спать голой, как бы склоняла спящего рядом мужчину к греху. Примечательно, что это относилось также к супружеским парам. Жена не только не могла ложиться в постель обнаженной, но и не должна была переодеваться при муже.

Сегодня странно представить, что некогда существовал также запрет на половой акт без одежды: женщине следовало заниматься любовью с мужем (даже для зачатия ребенка) исключительно в белье. К тому же для этого церковь определила конкретные дни календаря, когда супруги имели право на физическую близость. Предполагалось, что подобные запреты отучат людей от мыслей о плотских утехах и заставят их чаще молиться и больше думать о духовности.

Нагота как отголосок язычества

Поскольку многие языческие обряды и ритуалы были связаны с обнажением женщин, в эпоху христианизации полный запрет на женскую наготу можно объяснить также как один из методов искоренения язычества.

Известно, что различные народные праздники, включая Ивана Купала, раньше непременно проходили с разнообразными игрищами и ритуалами, сопровождающимися обнажением. Нагишом женщины ходили также в период посевов: считалось, что это принесет хороший урожай. Оголение входило в различные магические обряды и гадания, поэтому опять-таки стало связываться с грехом. Чтобы быстрее искоренить язычество на Руси, церковь запретила обнажение не только прилюдно, но и во время сна.

Нагота как приближение к нечистой силе

Надо признать, что в народной культуре нагота во время сна могла иметь негативное значение и при язычестве. Это обусловлено тем, что обнажение долгое время воспринималось также как «признак иномирности». В этнолингвистическом словаре «Славянские древности» об этом состоянии сказано: «когда голый человек — уже не человек или не совсем человек».

Поэтому считалось, что нагота способствует установлению контактов с иным миром, с демонами или же используется для приобретения какой-либо сверхъестественной силы. Не зря нагота приписывалась различным «представительницам» нечистой силы, включая русалку, банницу, шутовку. Голыми у славян представлялись также ведьмы, которые, согласно различным преданиям, летали над полями и катались по росе.

На Руси верили, что во время сна человек более уязвим и беззащитен перед нечистой силой, а женская нагота тем более привлекает демонов. Этим можно объяснить то, что в древние времена женщинам запрещали спать обнаженными. Также считалось, что злые демоны, которые возжелают голую женщину, овладеют ею и вселятся в ее тело. Кроме того, у славян некогда существовало поверье, что спящего нагишом человека во сне задушит дьявол.