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Почему в СССР боролись с рукопожатиями 

Kdpconsulting.ru 4 часа назад
Почему в СССР боролись с рукопожатиями
Фото: Kdpconsulting.ru
В СССР грамотно проводили, и умело использовали пропаганду для достижения различных целей. Это было наглядно продемонстрировано в послереволюционный период, когда страну сотрясали Гражданская война и тяжелейшие эпидемии. Именно тогда приветствия за руку оказались под запретом.

Причина борьбы с рукопожатиями в СССР

Запрет использовать тактильное приветствие стал мерой борьбы с испанским гриппом (испанкой), разбушевавшегося в 1918 году. В последующем применялся в 1920 годах как один из методов борьбы с чесоткой, холерой, тифом.

Инициатор запрета

Против рукопожатий выступил Семашко Н. А. — врач, академик, создатель системы здравоохранения в СССР. В своих рекомендациях по санитарному просвещению он ратовал за запрет тактильного приветствия.

Кампания «Долой рукопожатия»

В этот период была создана организация «Союз упрощения приветствий». На нее и возложили ответственность за пропаганду отказа от рукопожатий. Согласно рекомендациям Семашко, организаторы составляли инструкции, брошюры, памятки для различных слоев народонаселения.
Например, в памятке для пионеров содержался призыв не подавать руку, а салютовать в качестве приветствия. Школьников призывали соблюдать такие правила: не здороваться за руку, не плевать на пол, проветривать помещение, не грызть ручку. Практически все мероприятия в любой сфере жизни человека были направлены на то, как важно избегать рукопожатий и поддерживать чистоту. Для эффективности санитарного просвещения выпускали специальные значки с надписями «Свободен от рукопожатий» или «Долой рукопожатия». Официально приветствие за руку стали рассматривать не только как негигиеническое явление, а и как пережиток дореволюционного и буржуазного быта.

Агитация с участием известных современников

В пропаганду азов гигиены были вовлечены именитые поэты и прозаики, деятели советской культуры. Это Маяковский, Булгаков, Ильф и Петров, Катаев, Южанин. В своем творчестве они активно поддерживали необходимость соблюдения гигиенического правила.
К примеру, Маяковский В. В. с присущей ему манерой писал: «Долой рукопожатия! Без рукопожатий встречайте друг друга и провожайте».
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