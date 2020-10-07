Самые крупные уловы российских рыбаков 

Не все знают, но в России есть своя книга рекордов, которая называется "Диво". В ней собраны главные рекорды, поставленные в России россиянами. "Рамблер" узнал о главных рыболовных рекордах.

Огромная щука

Житель города Омутнинск в Кировской области случайно поймал щуку, вес которой достигал десять килограммов. Он пошел вместе со своим внуком на реку. Пока мальчик купался, он увидел большой странны камень и позвал деда. Тот понял, что это — большая щука, поэтому кулаком ударил ее по голове и случайно поймал.

Последняя большая белуга

В 1990 году в Астрахани была поймана белуга, которая весила около тонны. Ее длина составила 4 метра и 26 сантиметров, а внутри нее нашли центнер икры. Позднее выяснилось, что возраст белуги составил 70 лет и она относится к особому виду рыбы, которые раньше сплавлялись по Волге. Ихтиологи уверены, что это была последняя крупная Белуга в этой реке. Однако самый крупный улов белуги в России составил две тонны. Рыбу поймали на Каспии.

Самый большой осетр

Рекорд среди осетров был поставлен на Волге. Самая большая рыба, пойманная в России, весила почти полторы тонны и составила 7 метров 80 сантиметров в длину.