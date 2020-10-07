Рекорды Гиннесса, которые привели к катастрофам

Более 60 лет назад появилась книга, которая рассказывает о рекордных достижениях людей со всего мира. «Рамблер» расскажет о рекордах Гиннесса, которые привели к катастрофам.

Воздушные шары

На благотворительном мероприятии в Кливленде власти города решили запустить в воздух полтора миллиона воздушных шаров. Масштабная акция выглядела довольно впечатляюще, пока шары не начало сдувать ветром. В итоге они улетели на территорию аэропорта, из-за чего была временно приостановлена его работа, а также опустились к озеру, из-за чего спасатели не смогли спасти нескольких тонущих.

Парашютисты

В 2014 году группа из 222 опытных парашютистов планировала выпрыгнуть одновременно из самолета, собраться в воздухе в фигуру, разъединиться, а после вновь собраться, но уже в другую фигуру. После того, как спортсмены выполнили все элементы, одна из участниц не смогла раскрыть парашют и разбилась.

Скорость