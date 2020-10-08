«Мы узнали за час до концерта на стадионе в Самаре. Мне позвонили и сказали, что Игорь умер. Я попросил почтить его память минутой молчания. Я слышал, как сверчки за стадионом сверчат. Просто умер любимый человек у страны. Все двадцать тысяч на стадионе молчали несколько минут. Я думал, что Игорь Сорин станет успешным в сольной карьере, но увы. У нас Сорин до сих пор поет в бэк-вокалах. Мы не убрали его голос», — сказал рыжий «Иванушка».