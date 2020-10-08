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Григорьев-Апполонов о смерти Сорина: «За час до концерта в Самаре мне сказали — Игорь умер» 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Просто умер любимый человек у страны»
Фото: Globallookpress.com
Певец Андрей Григорьев-Апполонов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о смерти Игоря Сорина. Он был солистом группы «Иванушки» с 1995 по 1998 год. Первый состав группы "Иванушки". Фото: кадр из программы "Судьба человека"
«Игорь ушел из группы, когда была самая настоящая «иваномания». На пике популярности. Потом пришел Олег Яковлев. Он заменил Игоря. Наша связь с Игорем стала постепенно исчезать, хотя до этого мы почти каждый день созванивались. Потом он уехал в круиз, и мы вообще долго не общались».
Андрей Григорьев-Апполонов Как отметил певец, смерть друга стала настоящим шоком для всех «Иванушек».

«Мы узнали за час до концерта на стадионе в Самаре. Мне позвонили и сказали, что Игорь умер. Я попросил почтить его память минутой молчания. Я слышал, как сверчки за стадионом сверчат. Просто умер любимый человек у страны. Все двадцать тысяч на стадионе молчали несколько минут. Я думал, что Игорь Сорин станет успешным в сольной карьере, но увы. У нас Сорин до сих пор поет в бэк-вокалах. Мы не убрали его голос», — сказал рыжий «Иванушка».

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Комментарии 7
Истории , Олег Яковлев , Игорь Сорин
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