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Почему на евро изображены выдуманные мосты 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Почему на евро изображены выдуманные мосты
Фото: depositphotos.com
На одной стороне европейских банкнот изображены мосты. Однако на купюрах специально нарисовали сооружения, которых не существует в реальности. "Рамблер" рассказывает, почему.
В 2002 году Европейский центральный банк начал работать над дизайном новых банкнот. Для этого пригласили австрийского дизайнера Роберта Калину. На одной стороне евро было решено изобразить мосты. Они символизируют связь между странами ЕС.
Как правило, на банкнотах нарисованы какие-то достояния стран: архитектурные сооружения, национальные герои. Но с мостами оказалось сложнее. Банкнот было семь: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Стран, которые входили в Евросоюз на тот момент, было 12. Выбрать семь мостов, не обделив кого-то и не вызвав споры, было невозможно. Из-за этого Европейский центральный банк решил, что надо изобразить несуществующие конструкции.
Дизайнер разработал банкноты так, что каждая посвящена определенному периоду европейской культуры. Например, античности, романской эпохе, модерну.
Соцсети
Однако не существовали мосты до недавнего времени. Их мини-копии, все семь, построили в нидерландском городе Спейкинессе, около жилого комплекса Het Land.
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Истории , ЕС , ЕЦБ
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