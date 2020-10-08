Почему в Сети испугались проклятия фараона 

В социальных сетях подняли тревогу: 2020 год еще не закончился, и что ждать от последних трех месяцев, не понятно. Пользователи предположили, что из-за необдуманных действий людей мир ждет еще одна катастрофа — проклятие фараона. Подробнее — в материале "Рамблера".

Несколько дней назад стало известно, что в Египте, под Каиром, во время раскопок обнаружили 59 саркофагов с мумиями. Археологи считают, что они были захоронены более 2700 лет назад и принадлежат XXVI династии фараонов, жрецам, чиновникам и знати. Также были найдены 28 артефактов: амулеты, погребальные фигурки и статуэтки.

Кадр из видео

В Сети опубликовали видео, как вскрывают один из саркофагов. Однако, по мнению пользователей, этого делать не стоило. Они написали в Twitter, что раскапывать гробницу фараонов — не лучшая затея в 2020 году, и вспомнили фильм "Мумия" с Бренданом Фрэйзером.