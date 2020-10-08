Почему в Сети испугались проклятия фараона 

В социальных сетях подняли тревогу: 2020 год еще не закончился, и что ждать от последних трех месяцев, не понятно. Пользователи предположили, что из-за необдуманных действий людей мир ждет еще одна катастрофа — проклятие фараона. Подробнее — в материале "Рамблера".
Несколько дней назад стало известно, что в Египте, под Каиром, во время раскопок обнаружили 59 саркофагов с мумиями. Археологи считают, что они были захоронены более 2700 лет назад и принадлежат XXVI династии фараонов, жрецам, чиновникам и знати. Также были найдены 28 артефактов: амулеты, погребальные фигурки и статуэтки.
Кадр из видео
В Сети опубликовали видео, как вскрывают один из саркофагов. Однако, по мнению пользователей, этого делать не стоило. Они написали в Twitter, что раскапывать гробницу фараонов — не лучшая затея в 2020 году, и вспомнили фильм "Мумия" с Бренданом Фрэйзером.
"Закройте и закопайте обратно. Срочно",
"Сейчас еще активируют какое-нибудь древнее проклятие",
"Теперь еще с проклятьем фараона бороться. А Фрейзер уже не тот!",
"А давайте саркофаг вскроем, хуже этот год уже точно не будет",
"ВАМ МАЛО ТОГО, ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС? ВАС ЖИЗНЬ ВООБЩЕ НИЧЕМУ НЕ УЧИТ?",
"Сейчас уже проклятье фараона кажется вишенкой на торте".