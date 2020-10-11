Почему Турция запрещает исследовать гору Арарат 

По Священному Писанию известно, что Ной сделал ковчег из твердого дерева гофер и построил наподобие современных кораблей. Ковчег имел три палубы с переборками и внутренними помещениями, а его корпус был просмолен снаружи и изнутри.

У этого спасательного судна были вполне конкретные размеры: в длину он был 300 локтей (около 135 метров) в ширину 50 локтей (около 25 метров) и в высоту — 30 локтей (примерно 15 метров). Студенты британского университета Лестера сделали расчеты, и выяснили, что в такой корабль могло войти примерно 70 000 животных.

По многочисленным преданиям, ковчег «в семнадцатый день седьмого месяца» причалил «на горах Араратских», вершины которых, показавшиеся из воды, нашел голубь.

Сейчас Араратом называют огромный горный массив, который в длину достигает 130 километров. Он находится на границе Ирана (Персии) и Армении, но большая часть его с двумя снежными вершинами лежит в пределах Турции. Высота Арарата достигает 5 165 метров от уровня моря или 4 365 метров от подошвы горы до ее вершины.

Горой Арарат считать можно только условно — на самом деле это действующий вулкан с двумя кратерами, который в последний раз извергался в XIX веке — тогда в кратер Большого Арарата проникла талая вода, что вызвало тепловой взрыв.

История поисков

История поисков корабля, благодаря которому спаслось человечество, будоражит умы людей последние два века. Вплоть до начала XIX века местные жители — персы, курды и армяне считали, что восходить на священную гору нельзя.

В 1828 году Арарат по Туркманчайскому мирному договору перешел от Персии к России, и на вершину впервые взошел немец Иоганн Паррот. В течение века ковчег на горе видели трижды — один раз о нем сообщил пастух, второй раз турки (1833 год), в третий раз — английский альпинист Джеймс Брайс, который сообщил, что нашел деревянные останки на высоте 4 000 метров.

По непроверенным данным в 1916 году на Арарат взошла российская экспедиция, которая сообщила, что ковчег найден в седловине между вершинами Арарата по снимкам, которые сделал пилот Владимир Росковицкий. Якобы на этом же самом году на месте побывал и некий американец, полковник Александр Коор.

Но материалы экспедиции пропали во время революционных событий, а в 1921 году Арарат отошел Турции, и его северные склоны стали недоступны для русских.

Но турки запрещали доступ на Арарат и другим исследователям, причем, делали это самым неожиданным образом. Во времена Холодной войны Арарат был закрыт для экспедиций, зато над ним то и дело парили самолеты-шпионы США, наблюдая за границей СССР.

Побывавший на Арарате американский астронавт-христианин Джеймс Ирвинг посвятил поискам ковчега несколько лет, и по слухам в 1982 году нашел останки корабля, однако турецкие власти запретили дальнейшие исследования. Ирвинг воспринял это как знак от Бога, что поиски следует прекратить.

Альпинист из Милана Анжело Палего, который 15 раз побывал на горе, рассказывал исследователю из Еревана Ашоту Левоняну, что летом 1989 года на высоте 4 000 метров он нашел корабль, но когда в 2000 году он собрал международную экспедицию, чтобы обследовать находку, турки запретили подъем.

В 2003 году они отказали в доступе к горе российскому исследователю Андрею Полякову . Чем же вызваны заперты?

Не желают конфликтов с курдами

Сами турки ссылаются на то, что на склонах Арарата орудуют воинственные курды, которые похищают туристов и требуют за них выкуп. В конце 1920-х годов здесь даже существовала Араратская Курдская Республика, которая прекратила свое существование в 1930-м году.

У подножья горы действительно есть поселения курдов, они даже организовали там музей Ноева Ковчега. Курды почитают гору как Священную, а курды-христиане и мусульмане не сомневаются, что где-то на склонах горы лежит ковчег.

Курды считают, что это их гора, называют Ноя Нухом и считают себя преемниками истории Ветхого Завета.

Не хотят конфликтовать в армянами

Возможно, турецкие власти понимают, что Арарат, как недавний «подарок» большевиков, принадлежит им без внушительных оснований. Вулкан до сих пор является символом Армении, и турки даже пытались оспорить факт изображения горы на гербе Армянской ССР, но у них ничего не получилось: гора до сих пор находится на гербе страны.

Верят в пророчества

Согласно исламским пророчествам, корабль библейского Ноя найдут перед самым концом света, и возможно поэтому власти мусульманской страны не торопятся давать «зеленый свет» поискам. Возможно, поэтому практически невозможно попасть на северную сторону вулкана, на котором предположительно и находится ковчег.

Как бы чего не вышло

Возможно, туркам надоело внимание к горе, которая находится в приграничной зоне, вход в которую — только по пропускам. Быть может, они не желают нести траты на спасательные операции заблудившихся или попавших в непогоду альпинистов.

Похищение или исчезновение в таком районе спортсменов из Америки, Европы или России может нанести вред репутации страны.

Так или иначе, но в XXI веке Арарат открыт только раз в году, в августе. Получившие допуск альпинисты могут пройти по одному-единственному маршруту на южном склоне горы, который охраняется турецкими военными, но на котором точно не найдешь ковчег. Других путей попасть на гору у туристов нет.

Хранят его для американцев

Впрочем, известный российский исследователь, занимающийся поиском ковчега Владиимр Шатаев, рассказывает, что гора закрыта для европейских, российских и армянских ученых, но не для американцев. Он уверен, что Арарат обследую американцы. Во главе с профессором Брайтом они ведут поиски на высоте от 4 000 метров и выше и бурят лед в поисках корабля Ноя.