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3 популярных заблуждения, в которые верят даже самые умные 

Мира Маркина 1 час назад
Популярные заблуждения, в которые верят даже умные
Фото: Кадр из сериала "Шерлок"
Многие занятные факты о мире мы узнаем еще в детстве — от родителей или других старших товарищей. Повзрослев, мы продолжаем верить в них, не подозревая, что всю жизнь ошибались. "Рамблер" выбрал несколько самых распространенных заблуждений.

Печенья с предсказаниями родом из Китая

Знаменитые печенья с таинственными посланиями у большинства людей ассоциируются с китайской кухней, — неслучайно это лакомство довольно часто подают в китайских ресторанах США. Вот только на самом деле печенья с предсказаниями придумали в Японии, и именно японцы открыли его для американцев. Тем временем сами жители Поднебесной считают такие печенья символом американской кухни.

Хамелеоны меняют цвет для маскировки

Большинство людей убеждены, что хамелеоны меняют свой цвет, подстраиваясь под окружающую среду. Вот только это совсем не так: хамелеоны преображаются в зависимости от настроения, температуры и света.

"Элементарно, Ватсон!", — знаменитая фраза Шерлока

По крайней мере так думает огромное множество людей по всему миру. А между тем правда состоит в том, что оригинальный Шерлок Холмс, герой романов Артура Конан Дойла, подобную фразу никогда не произносил. Это выражение придумал писатель Пи Джи Вудхаус в 1915 году, оно упоминается в его романе "Псмит-журналист". Затем фраза появилась в фильме 1929 года "Возвращение Шерлока Холмса", а после ее использовали в британской картине 1935 года. Со временем выражение стало визитной карточкой легендарного детектива, несмотря на то, что изначально оно не имело к нему никакого отношения.
Видео дня. Мужчина снял, как его покусала злобная змея
Комментарии 1
Истории , Шерлок Холмс
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