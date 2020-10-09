Почему четверг в СССР называли рыбным днем 

В Советском Союзе четверг был особым днем. в это время во всех столовых подавали только рыбу. "Рамблер" рассказывает, с чем было связано введение рыбного дня, и почему он был именно в четверг.

Зачем нужен был рыбный день

Рыбный день был придуман Анастасом Микояном в 1932 году. Эта инициатива должна была восполнить нехватку мяса в стране и способствовать развитию рыбной и консервной промышленности. После войны рыбный день был подзабыт, но в 60-х вернулся вновь. В 1976 ЦК КПСС вновь издал постановление о введении рыбного дня. Однако в этот раз мотивацией для руководства стало увеличение производства рыбной продукции.

Если Микоян не закреплял за рыбным днем определенного дня, то после 1976 года официальным рыбным днем стал четверг. В этот день столовые предприятий прекращали подавать мясо и заменяли его на различные блюда из рыбы.

Почему четверг

При выборе дня недели советское правительство руководствовалось статистикой. На начало недели рыбный день ставить было нельзя, так как оно всегда тяжелое, из-за этого рыбу могли не воспринять. Среда была серединой недели и далекой от выходных, соответственно, простые рабочие еще были не в настроении. В пятницу у всех были сытные ужины, поэтому рыбу ввести в рацион тоже не получалось. Так, рыбным днем стал четверг. Согласно статистике, полученной советским правительством, он стал лучшим днем для введения новых блюд.