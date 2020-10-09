Как в сталинскую эпоху делали фейки про царскую Россию

Все мы отлично знаем картину Репина «Бурлаки на Волге». В СССР она была неотъемлемой частью учебников истории и литературы, иллюстрируя человеконенавистнический царский режим и эксплуатацию простого народа буржуазными кровопийцами.

Бурлаки широко тиражировались в советских исторических фильмах и их фото, якобы сделанные в конце 19 и начале 20 веков, любили публиковать в прессе. Как оказалось, почти все эти снимки были сделаны при Сталине, а люди на них тащили против течения советские баржи.

Когда Илья Репин написал свою знаменитую картину, ее не поняли в обществе и раскритиковали в правительстве. Министр путей сообщения, комментируя этот шедевр на выставке в 1873, сказал автору:

«Ну какая нелегкая Вас дернула писать эту нелепую картину? Да ведь этот допотопный способ транспортов мною уже сведен к нулю и скоро о нем не будет и помину!»

Высокопоставленный имперский чиновник был прав — бурлацкий труд в конце 19 столетия использовался крайне редко, а в 1900 году сохранился только на женской каторге. Что касается снимков, которые бережно вырезают из старых газет и хранят в папках с тесемками фанаты СССР, то почти все они сделаны после Октябрьской революции.

BigPicture.ru

Настоящих снимков с бурлаками царской эпохи совсем немного и найти их в сети непросто. А вот сделанных в СССР полно, но все они подписаны дореволюционными датами. Одной из наиболее известных можно назвать вот эту фотографию, которую относят к 1910 году. На снимке изможденные, неопрятно одетые женщины тянут баржу по реке Сура.

На самом деле снимок, пробуждающий в людях ненависть к эксплуататорам, сделан в 1920—1930-х годах советским фотографом В. В. Лепехиным. Этот мастер документального фото сделал большинство известных нам работ, на которых запечатлены трудовые будни бурлаков.

Фотографию, сделанную товарищем Лепехиным в 20-е годы в Юрьевском уезде так легко перепутать с дореволюционной. Грязные лохмотья, всклокоченные бороды, обреченные, каменные лица — кто бы подумал, что эти люди уже освобождены от гнета самодержавия и устремлены в светлое будущее.

BigPicture.ru

Вот компания этих же граждан, сделанная с другого ракурса. Кто эти люди, почему они тянут бечеву, доброволен их труд, или это осужденные кулаки и представители контрреволюции? На эти вопросы ответы мы вряд

BigPicture.ru

Все это кажется ужасным, неправдоподобным поклепом на советскую эпоху, в которой имели место перегибы, но рабочий люд в целом жил хорошо, отдавая стране по способностям и получая взамен блага по потребностям. Чтобы у вас не возникало сомнений в существовании советских бурлаков, мы предлагаем оценить еще одну фотоработу, на этот раз подписанную. Снимок был сделан советским фотографом Копыловым в 1931 году на берегах могучего Енисея.

Получается, что образы, которые в 1873 году стали причиной обвинения Репина в сгущении красок, перестали быть редкостью спустя полвека в самой счастливой рабоче-крестьянской стране мира. В Советском Союзе человеческая жизнь и здоровье ничего не стоили и подтверждений этому не счесть.

BigPicture.ru

Вот вам для сравнения реальный дореволюционный снимок саратовских бурлаков. Вам не кажется, что при царизме эти несчастные выглядели не такими изможденными и угнетенными?