Как наличие дома животных влияет на интеллект

По статистике, около 58% россиян держат в своих квартирах собак или кошек. Конечно, с домашними животными приходится общаться, ведь они практически являются членами семьи. Ученые считают, что люди, разговаривающие со своими питомцами, таким образом повышают свой интеллект. Но как это происходит?

Диалог с животным развивает у хозяина когнитивные функции

Построить разговор с существом, все понимающим, но при этом не способным ответить, потому что к нему обращаются, может только человек с развитым ассоциативным мышлением. Именно так считают ученые из Университета психологических исследований штата Аризона. По их мнению, люди, общающиеся с домашними животными, подобным образом развивают собственное воображение, поскольку сами себе отвечают за собаку или за кошку. Такие диалоги активно развивают у человека память и тренирует его мозг, потому что он постоянно строит иллюзию, что питомец ему отвечает. К тому же хозяева животных часто наделяют своих любимцев человеческими чертами характера, поэтому сами постепенно становятся более склонными к рефлексии, но при этом психологически устойчивыми и добродушными по отношению ко всем живым существам. В итоге у людей, имеющих домашних животных, постоянно тренируются когнитивные функции и у них часто отмечается высокий уровень интеллекта.

Обучение питомца позитивно влияет на мозговые процессы человека

Владение собакой или кошкой — большая ответственность за жизнь этого существа. Чтобы обеспечить ему достойный быт, надо не только кормить и убирать за животным. Кошки и собаки — социализированные домашние звери и им просто необходим хозяин, его ласки, забота и любовь. Для понимания потребностей своего питомца человек должен наблюдать за ним, анализировать повадки, его голосовые попытки общения, также необходимо устанавливать правила совместного проживания и заниматься обучением. И если кошку достаточно просто приучить ходить в туалет в один и тот же лоток, то собаке требуется целая программа воспитания. Специалисты из Ассоциации психологов России считают, что хозяева хорошо обученных и дрессированных собак обладают более развитым интеллектом, чем, например, владельцы кошек, канареек или рыбок. Чтобы научить пса выполнять даже примитивные команды, а уж тем более сложные трюки, помимо терпения, необходимо понимание психологических особенностей своего питомца. Монотонные попытки заставить воспроизводить одно и то же действие могут надоесть собаке, а реакция разочарованного хозяина — напугать и даже ввергнуть ее в шок. Постоянный контроль физического и эмоционального состояния своего домашнего животного, для того чтобы добиться выполнения им поставленной задачи, заставляет хозяина придумывать все новые способы воздействия на питомца. А это, в свою очередь, позитивно влияет на мозговые процессы самого человека. Психологи из Канзасского университета провели небольшое исследование и установили, что пожилые владельцы собак в процентном соотношении менее подвержены болезни Альцгеймера, чем другие мужчины и женщины, никогда не содержавшие у себя домашних животных.