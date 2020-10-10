Какие названия немцы давали дивизиям СС 

Впервые полный список всех дивизий Вермахта и СС был опубликован в труде Б. Мюллера-Гиллебранда «Сухопутная армия Германии» (Müller-Hillebrand B. Das Heer), изданном также и на русском языке. Расширенный перечень соединений на русском языке появился в 2003 году в справочнике «Вооруженные силы Германии», К. Шишкина.

Некоторые дивизии Вермахта, и большинство дивизий войск СС, кроме номеров имели и собственные имена. Сперва дивизии СС вообще различались лишь по названиям, а номеров не имели. Кажущееся исключение из правил — это полицейская дивизия, но она и не была эсэсовской, в её названии до 1942 года не было аббревиатуры СС.

Многие названия вполне понятны и не нуждаются в каких-либо пояснениях. Это, в первую очередь, такие как: «Великая Германия», «Адольф Гитлер», «Райх». Понятно и название дивизии СС «Норд», которая действовала на крайнем Севере, в Финляндии. Дивизия СС «Викинг» получила своё название, так как комплектовалась иностранными добровольцами, в первую очередь, из скандинавских стран. Полки этой дивизии также имели собственные имена: «Норланд» и «Вестланд». На базе одного из полков была создана 11-я дивизия СС, комплектовавшаяся голландскими и скандинавскими добровольцами, получившая название «Норланд».

Одна из самых известных эсэсовских дивизий, «Мёртвая голова», унаследовала своё наименование от специальных отрядов охраны концлагерей, на базе которых была сформирована. Однако, название это уходит гораздо глубже в историю, к гусарским полкам прусской армии, имевшим черную униформу. Эти гусары носили на головных уборах знак «Мёртвой головы», то есть череп и скрещённые кости. В Средние века это считалось символом смелости, готовности умереть за победу. Кстати, нечто подобное было и в других армиях, например, Александрийский гусарский полк русской армии тоже имел чёрную форму и носил на киверах изображение черепа и костей.

Многие вновь сформированные во второй половине Второй Мировой войны дивизии СС носили имена различных исторических персонажей. 7-я добровольческая горнопехотная дивизия СС «Принц Евгений» получила имя Евгения Савойского, генералиссимуса, полководца Священной Римской империи (7. SS-Freiwilligen Gebirgs Division «Prinz Eugen»). 8-я кавалерийская дивизия СС «Флориан Гайер» (8. SS-Kavallerie-Division «Florian Geyer») названа в честь одного из предводителей Крестьянской войны в Германии в XVI веке.

9-я танковая дивизия СС «Хоэнштауфен» (9. SS-Panzer-Division «Hohenstaufen») названа в честь династии императоров Священной Римской империи (то есть Первого Рейха). 10-я танковая дивизия СС «Фрундсберг» (10. SS-Panzer-Division «Frundsberg») своё наименование получила в честь предводителя германских ландскнехтов Георга фон Фрундсберга.

17-я моторизованная дивизия СС «Гёц фон Берлихинген» (17. SS-Panzergrenadier-Division «Götz von Berlichingen») была названа в честь швабского рыцаря, участника Крестьянской войны в Германии Готфрида (Гёца) фон Берлихингена. 21-ю горнопехотную дивизию СС «Скандербег» (21. Waffen-Gebirgs-Division der SS «Skanderbeg») формировали из албанских коллаборационистов. Дивизию назвали в честь албанского национального героя, вождя антиосманского восстания Георгия Кастриоти, по прозвищу Скандербег.

22-я добровольческая кавалерийская дивизия СС «Мария Терезия» (22. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division «Maria Theresia») формировалась из венгерских добровольцев и получила название в честь императрицы Австро-Венгрии. 37-я добровольческая кавалерийская дивизия СС «Лютцов» (37. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division «Lützow") названа в честь прусского генерала, который организовал добровольческий корпус и вел партизанскую войну против Наполеона. Были среди немецких дивизий и такие, что получили названия, связанные с историей Третьего Рейха.

18-я моторизованная дивизия СС „Хорст Вессель“ (18. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division „Horst Wessel“) получила имя убитого в 1930-м году руководителя берлинского отделения СА, возведённого нацистской пропагандой в ранг мученика.

Танковая дивизия „Фельдхернхалле“ (Panzer-Division „Feldherrnhalle“), названа в честь так называемого „Зала баварских полководцев“ в Мюнхене. Однако название дивизии было связано отнюдь не с историей Баварии, а с тем, что в этом месте произошёл „Пивной путч“ 1923 года.

32-я добровольческая гренадерская дивизия СС „30 января“ (32. SS Freiwilligen Grenadier Division „30.Januar“), также имеет прямое отношения к истории Третьего Рейха. Дата 30-е января — это день прихода Гитлера к власти. Что интересно, официально сама дивизия была сформирована именно 30-го января 1945 года. 13-я горнопехотная дивизия СС „Хандшар“ (13. Waffen-Gebirgs-Division der SS „Handschar“) комплектовалась из боснийских мусульман. Название своё получила в честь короткого меча, являющегося историческим национальным символом мусульманской Боснии. Позднее была сформирована 23-я горнопехотная дивизия СС „Кама“ (23. Waffen-Gebirgs-Division der SS „Kama“) из хорватских и боснийских мусульман. Эта дивизия получила название в честь национального кинжала балканских пастухов.

Последняя эсэсовская дивизия из сформированных во время войны, 38-я гренадерская дивизия СС „Нибелунги“ (38. SS-Grenadier-Division „Nibelungen“), свое название взяла из мифологии древних германцев. Нибелунгами называлось племя гномов, побежденное одним из самых главных героев германского эпоса — Зигфридом.

Многие дивизии, как в СС, так и в Вермахте имели названия различных городов или даже стран. Сюда можно отнести 29-ю дивизию „Италия“ (скомплектованную из итальянцев), 14-ю дивизию СС „Галиция“ (из украинцев), 23-ю дивизию СС „Недерланд“ (из голландских коллаборационистов) и др., а также армейские крепостные дивизии „Родос“ и „Крит“, танковые дивизии „Татра“ и „Норвегия“, пехотные дивизии 1945 года носившие названия немецких городов. Обо всех именных дивизиях Германии рассказать просто не хватит места, но наиболее интересные перечислить удалось.