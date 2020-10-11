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Загадки терракотовой армии, которые до сих пор мучают ученых 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Загадки терракотовой армии
Фото: depositphotos.com
Терракотовую армию называют восьмым чудом света. Она хранит в себе немало тайн. Подобные захоронения не являются редкостью, но в таком масштабе это действительно нечто невероятное. «Рамблер» расскажет о загадках, связанных с этим чудом света.
Сохранившиеся летописи свидетельствуют, что в постройке мавзолея первого императора Китая Цинь Шихуанди, проживавшего с 259 по 210 гг до нашей эры, принимало участие более 700 тысяч рабочих и ремесленников, а вся работа заняла приблизительно 36–38 лет. Вначале мавзолей включал в себя несколько залов — как подземных, так и наземных. В самом крупном из таких подземных «дворцов» был захоронен император Цинь Шихуанди вместе со своей Терракотовой армией.
На сегодняшний день она включает в себя более 8000 изваяний людей и лошадей в натуральную величину и более 10 000 единиц бронзового оружия. Древние мастера ваяли фигуры воинов вручную, обжигали их в огромных печах при температуре 1000 градусов и раскрашивали минеральными красками. Поскольку каждая статуя была сделана индивидуально, любого из воинов огромного войска можно отличить по присущей только ему внешности, оружию и украшениям. Но как это удалось сделать жившим более 2000 лет назад мастерам — остается загадкой.
Еще одна из главных тайн императорской усыпальницы состоит в том, что найденная археологами Терракотовая армия занимает лишь один процент общей площади гигантского мавзолея. Основная часть огромного комплекса еще не раскопана и представляет собой целый город со стенами, дворцами, кладбищами, предназначенный для использования Цинь Шихуанди после смерти. В Подземном дворце, где по предположениям некоторых ученых захоронен сам Цинь Шихуанди, раскопки в полном объеме еще не проводились.
Никто в мире не мог потревожить обширные владения покойного императора. Бытует мнение, что на подступах к залу была организована хитроумная система смертельных ловушек — каменных мешков, автоматически срабатывающих арбалетов и копьеметательных механизмов, которые насмерть поражали любого, кто посмел бы проникнуть в гробницу. И все это для того, чтобы ни один смертный не посмел нарушить покой не только самого владыки, но и его подземных дворцов и храмов, полных несметных сокровищ, с которыми Цинь Шихуанди не хотел расставаться и после смерти.
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