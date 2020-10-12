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Вассерман в одних трусах показал журналистам свою квартиру 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в одних трусах показал журналистам НТВ свою квартиру в Москве.
Канал сообщает, что Вассерман встретил съемочную группу, «не стесняясь».
Квартира площадью 100 квадратных метров находится на 30 этаже элитной новостройки на Ходынском поле. Вассерман получил ее от руководства одного из каналов для своего проекта.
Жилье заставлено книгами, из которых Вассерман, по его словам, прочел чуть больше четверти. Возле окна стоит снайперская винтовка с оптическим прицелом.
«Что касается настоящего оружия, меня еще в седьмом классе научили, как зарезать человека сигаретным фильтром», — заявил Вассерман.
Ранее Вассерман рассказал, как дал в юности обет целомудрия. «Имел глупость ляпнуть. Но слово не воробей, вылетит — не застрелишь», — заметил публицист. При этом он поведал о любви всей жизни.
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Истории , Анатолий Вассерман , НТВ
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