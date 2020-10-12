Правила отношения к пленным немцам начали разрабатываться в первые же дни Великой Отечественной войны. Первая секретная телеграмма, касавшаяся их содержания и размещения, пришла в штабы Северо-Западного, Западного и Юго-Западного фронтов уже 23 июня 1941 года.

«Не кормить нецелесообразно»

Документ подписали: начальник Генштаба Георгий Жуков и начальник главка тыла РККА Андрей Хрулев . Помимо норм питания телеграмма содержала и первый запрет для РККА, касающийся обращения с плененными солдатами и офицерами – категорически не разрешалось лишать их еды – подобный проступок расценивался как политически и идеологически вредный.

Воспрещалось их оскорблять

Первое постановление, где детально прописывался не только порядок организации приема (размещения, питания и т д.) военнопленных, но и обозначались прямые запреты по обращению с ними военнослужащих РККА, вышло 1 июля 1941 года (Постановление СНК СССР No1798-800с «Об утверждении Положения о военнопленных»).

В частности, в первой же главе Положения указывалось, что военнопленных воспрещается оскорблять и жестоко с ними обращаться. Нельзя было даже допрашивать с применением мер понуждения и угроз, интересуясь военным положением их государства. Красноармейцы не имели права самовольно забирать себе одежду, обувь и белье военнопленных, их личные вещи, документы и знаки различия. Нечто ценное могло быть взято у пленного на хранение, но под расписку. Кроме того, Постановление запрещало уменьшать пленным немцам установленную норму продовольствия.

Согласно Постановлению от 1.07.1941 г., воспрещалось привлекать к каким-либо работам офицеров Вермахта, если те сами того не пожелают (на рядовой состав это правило не распространялось).

Существовал и ряд документов о содержании пленных, касавшихся непосредственно ведомства НКВД СССР. Разумеется, все эти правила, нормы и запреты носили декларативный характер и в реальности соблюдались далеко не всегда.

Чем эти запреты отличались от довоенных

В марте 1931 года ЦИК и СНК СССР приняли проект постановления «Положение о военнопленных». Довоенный документ десятилетней давности содержал гораздо больший перечень запретов для красноармейцев РККА, в части обращения с попавшими в плен. Помимо тех ограничений, которые перешли и в июльское Положение 1941 года (запреты на оскорбления, унижения, допросы с пристрастием), в «старом» документе о военнопленных военнослужащим РККА запрещалось отбирать у пленных... каски и противогазы (причем, как при взятии в плен, так и во время нахождения в лагерях).