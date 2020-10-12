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Что стало с семьей Гагарина во время немецкой оккупации 

Русская семерка 3 часа назад
Что стало с семьей Гагарина во время немецкой оккупации
Фото: Русская семерка
В феврале 1943 года брата и сестру Юрия Гагарина немцы отправили на работы в Германию. Но доехать до логова нацистов им было не суждено. На Смоленщине началось наступление советских войск: в неразберихе Валентину и Зое удалось бежать. Правда домой они не вернулись.

Семья

Приход немецких войск семья Гагариных встретила в родном селе Клушино, что затерялось на северо-востоке Смоленской области. Это случилось 12 октября 1941 года, вскоре после того, как Юра пошел в первый класс. Отца будущего космонавта, потомственного плотника Алексея Ивановича на фронт не взяли из-за слабого здоровья. Он сильно хромал, накануне войны перенес тяжелейшую форму тифа. Вместе с супругой Анной Тимофеевной, они воспитывали четверых детей. Юрий был третьим ребенком в семье после брата Валентина и сестры Зои, самым младшим был Борис. Во многом из-за того, что семья Гагариных осталась в оккупированном немцами селе военный период в официальной биографии Юрия Алексеевича отражен поверхностно. Нельзя забывать, что советская власть с подозрением относилась ко всем, кто жил при оккупационном режиме. Тем не менее сохранилось немало свидетельств, главным образом воспоминания Юрия и Валентина, которые позволяют восполнить этот пробел. Немцам нужно было помещение под мастерскую и они облюбовали дом семьи Гагариных, который Алексей Иванович построил своими руками. Хозяев выгнали на улицу. Но глава семейства не опустил руки: он выкопал в огороде землянку — небольшую, всего четыре на четыре метра, накрыл ее дерном и выложил печку. Здесь семье пришлось жить долгих три года. Натерпелись Гагарины от немцев немало. В их доме поселился гитлеровец Альберт, за жестокость прозванный чертом. Однажды он положил на крыльцо кусочек сахара и предложил детям взять его. Старшие, заподозрив неладное не клюнули на приманку, а вот Боря не удержался и, не обращая внимания на предупреждения, протянул к лакомству руку. Как только он прикоснулся к сахару — тут же получил болезненный удар по пальцам обутой в сапог ногой. Боря заплакал. Юрий не стерпел такого издевательства над братом и с разбегу заехал головой гитлеровцу между ног. От расправы будущего космонавта спасло лишь то, что вскоре к дому подкатил автомобиль, груженый аккумуляторами, и Альберту пришлось заняться приемкой товара. Не оставил Юрий в беде и старшего брата Валентина. Как-то к немецкому генералу, которого обслуживал Валентин в доме своего бывшего соседа, приехали гости. Компания хорошо выпила и захотела развлечься. Парня заставили выйти на двор, встать у забора и взять в вытянутые руки пустые бутылки. Начались упражнения в стрельбе. Валя чудом не пострадал. В конце концов пьяные офицеры отлучились в дом, чтобы пропустить по рюмочке и затем продолжить экзекуцию. В этот момент Юрий упросил оставшегося во дворе эсэсовца отпустить брата, и они вдвоем покинули опасный двор.

Неволя

5 февраля 1943 года в дверь землянки, где жили Гагарины, постучали. Открыв засов, Анна Тимофеевна увидела перед собой лицо полицая Щербачева, работавшего до прихода немцев ветеринаром. Он обвел своими заплывшими глазами тесное помещение и остановился на Валентине. «Одевайся и выходи», — гаркнул Щербачев. Мать начала было протестовать, но полицай грубо остановил ее, пояснив: «На общественные работы отправляют молодежь. Великая Германия зовет!». Вскоре собрали всех молодых парней села на площади, приставили к ним автоматчиков и повели в неизвестном направлении. Валентин Гагарин позднее признавался, что обманули их «как слепых котят». Рассказывали, что везут в Гжатск многометровые снежные заносы разгребать и дня через три-четыре обещали вернуть назад. Однако Валентина уже сразу насторожило, что их согнали во двор, огороженный со всех сторон колючей проволокой и охраняемый эсэсовцами с собаками. «Мы оказались в безвыходной клетке. Немецкие солдаты с оружием в руках сторожили каждое наше движение», — напишет Валентин. Утром перед отправкой в Гжатск ребятам разрешили повидаться в родными. К этому времени здесь была уже сконцентрирована дополнительная охрана. Юрий, прижимаясь к старшему брату, все повторял: «Они убьют тебя, Валя! Беги при первой возможности!». Валентину самому было нестерпимо жутко в тот момент. Он пообещал младшему брату, что убежит. Не прошло и недели, как в землянку Гагариных снова постучали. Теперь на пороге стоял уже финский капрал с черноухим эрдельтерьером. Он пристально оглядел всех присутствующих и остановился на Зое. На ломаном русском финн позвал ее на площадь, утешив, что «все будет хорошо». Слова матери о том, что Зоя еще совсем маленькая на него не подействовали. Капрал даже не глянул на жалобно причитавшую мать. Колонна, составленная из таких же девчушек-подростков, как и Зоя, медленно двигалась к окраине села. За ней не отставая шли матери. Они повернули назад лишь после того, как эсэсовцы пригрозили спустить на них собак. Зою ожидала такая же участь, как и старшего брата Валентина. Их направляли на работы в Германию.

Свобода

9 марта 1943 года, в день рождения Юры, в Клушино пришла Красная Армия. Вскоре был освобожден весь Гжатский район. До Гагариных донесся слух, что Валентин и Зоя сумели избежать депортации. Как впоследствии рассказывал Валентин, через три недели их колонна прибыла в Белоруссию, ожидая там состава в Германию. Улучив подходящий момент, юноша отобрал автомат у своего конвоира и бежал в соседний лес, где встретил наших танкистов. К тому времени он знал, что советские войска освободили Клушино, а значит его родным уже ничего не угрожало.
Избежав немецкой неволи, Валентин и Зоя решили пополнить ряды красноармейцев. Брат так и остался служить в танковой части, сестра выполняла обязанности санитарки. На фронте они пробыли до самого окончания войны.
Семья Гагариных воссоединилась только после Победы над гитлеровской Германией. Они переехали в Гжатск, где глава семейства снова построил своими руками дом. В 1951 году Юрий уехал на учебу в Саратов: именно там он принял решение связать свою жизнь с небом. Валентин, Зоя и Борис вскоре оказались в тени своего знаменитого брата. После полета Юрия в космос им даже посчастливилось побывать на правительственном приеме в Кремле. Валентин Алексеевич после войны сменил множество специальностей. Он работал плотником, шофером, механиком в автомастерской. В 1963 году вместе с женой и тремя дочерьми переехал в Рязань, где трудился на радиоламповом заводе, сначала в качестве мастера, а затем слесаря-сборщика. После гибели Юрия в начале 1970-х Валентин снова обосновался в городе Гагарин (бывший Гжатск), где помог матери организовать мемориальный музей своего прославленного брата.
6 апреля 1985 года Валентин Алексеевич Гагарин Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом Отечественной войны II степени. Годом ранее в издательстве «Московский рабочий» вышла его книга «Мой брат Юрий», которая пользовалась у читателей большой популярностью. Умер Валентин Гагарин в 2006 году.
О Зое Гагариной написано гораздо меньше. Известно, что она вышла замуж, работала медсестрой в поликлинике Гжатска (впоследствии Гагарина), умерла в 2004 году. Ее дочь Тамара стала заведующей отделом музея Ю. А. Гагарина. Младший брат Борис ушел из жизни в 1977 году. Вся семья Гагариных (за исключением Юрия Алексеевича) похоронена на Главной аллее Предтеченского кладбища города Гагарин. Прах первого космонавта, как известно, захоронен в некрополе у Кремлевской стены.
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Истории , Юрий Гагарин
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