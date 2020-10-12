Кот, который «потопил» три корабля

Если бы этот кот был человеком, про него наверняка сказали бы, что он родился с рубашке. Шутка ли, животному удалось уцелеть в годы Второй мировой войны, пережив целых три кораблекрушения. Историю непотопляемого кота рассказывает «Рамблер».

Первым кораблем, на котором довелось побывать котику, оказался германский линкор «Бисмарк». Животное черно-белого окраса попало на борт случайно: по одним данным кот сам забрался на палубу, согласно другой точке зрения — его принес кто-то из матросов. Кот стал всеобщим любимцем, правда, информации о том, как его звали немецкие моряки, не сохранилось.

Georgina Shaw-Baker, "Oscar, the Bismarck's Cat"

27 мая 1941 года «Бисмарк», команде которого был дан приказ топить британские торговые суда, после ожесточенного боя с британской эскадрой был потоплен. Из всей команды 2200 человек удалось спасти лишь 116 (их взяли в плен англичане). Разумеется, в схватке все забыли про кота, но оказалось, что он жив. Животному удалось спастись, взобравшись на обломок корабля. К счастью, его заметили моряки британского эсминца «Казак» и подняли на борт.

Котика назвали Оскаром и оставили на корабле Правда, провел на эсминце кот всего несколько месяцев: в октябре 1941 года «Казак» конвоировал торговые корабли, следовавшие из Гибралтара в Ливерпуль, и был атакован немецкой подводной лодкой. Часть экипажа погибла, но 158 удалось спастись и перебраться на эсминец «Легион». Кот, разумеется, оказался жив.

Некоторое время животное провело в гибралтарском порту, там ему дали новое имя — Непотопляемый Сэм. Через некоторое время кот вновь отправился в морское путешествие. На этот раз его записали в экипаж авианосца «Арк Ройял». Судно имело репутацию счастливчика. Но это было до того, пока на его борт не ступил Сэм.

В ноябре «Арк Ройял» был подбит немецкой торпедой и тут же затонул. Правда всем членам экипажа, в числе которых был и кот, удалось спастись, перебравшись на подоспевшие на помощь суда. Сэм оказался на эсминце «Легион», который, кстати, уже участвовал в его спасении во время крушения «Казака». «Легион», надо отметить, в итоге тоже был потоплен в результате авианалета в марте 1942 года. Но Непотопляемого Сэма на нем уже не было.

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После гибели авианосца «Арк Ройял» кота было решено оставить на берегу. Сначала Сэм вернулся в Гибралтар, а затем сменил место жительства на Белфаст, где доживал свои дни в Доме моряков. Прожил Непотопляемый Сэм до 1955 года.