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Самые глупые увольнения в истории

Анастасия Иванова
1 час назад
Иногда одного глупого поступка достаточно для того, чтобы уволить сотрудника с работы. «Рамблер» расскажет о самых нелепых причинах увольнения в истории.

За исполнение песни

Жительница Нью-Йорка, Николь Филлипс, была уволена из колл-центра за исполнение песни I Shot the Sheriff Боба Марли на рабочем месте. По сообщению коллег, она это делала в агрессивной форме, что их пугало. Также были жалобы на то, что женщина осыпала периметр рабочего стола солью, чтобы, по ее словам, отогнать демонов. В свою очередь, Николь посчитала свое увольнение незаконным и подала в суд на работодателя, требуя выплатить ей компенсацию в размере 73 тысяч долларов.

За использование принтера в личных целях

Признайтесь, многие на работе используют принтер для того, чтобы распечатать какие-нибудь личные документы. Но Терри Чепмен превзошел всех. Мужчина попался на сбыте фальшивых купюр, которые были напечатаны на рабочем цветном принтере и склеены. В полицейском участке Терри сделал чистосердечное признание. Он рассказал о том, что для этих целей он использовал принтер средней школы в Калифорнии, где работал дворником.

За разглашение информации

Медсестра из медицинского центра в штате Висконсин опубликовали в своих социальных сетях рентгеновский снимок одного из пациентов, где было видно, что в прямой кишке мужчины застряла особая игрушка. Полиция не выявила в действиях медсестры ничего противозаконного, так как не было разглашено имя пациента. Позже дело даже было передано для расследования ФБР. В конечном итоге, девушку все равно было решено уволить.
Истории,ФБР,
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