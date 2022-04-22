9 фактов о русских ругательствах, которые вы могли не знать

Русский язык — такой гибкий и мощный, что вполне естественно, что ругательства становятся его неотъемлемой частью. Как и любая часть языка, ругательный лексикон развивался с течением времени. История ругательств настолько интересна, что даже носители языка не в курсе всего этого. Читайте дальше, чтобы узнать больше. Они уже давно существуют

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Некоторые теории связывают существование ругательств в русском языке с монгольским игом, утверждая, что большинство из них имеют монголо-татарское происхождение. Несмотря на это широко распространенное убеждение, история говорит нам об обратном. Первые упоминания о бранных словах в русском языке встречаются в писаниях XII века, задолго до монгольского нашествия.

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Их очень много

Хотя существует не так уж много "базовых слов", существует так много производных. Некоторые оценки рассчитывают до 10 000 слов, которые вы можете создать, используя уже существующие слова, не говоря уже обо всех возможных комбинациях.

Они заняли третье место в мире

Хотя в русском языке есть много производных от существующих ругательств, здесь не так много оригинальной лексики. Русский язык занимает третье место в мире по количеству матерных слов в языке. Первое место заняли англичане, второе — голландцы.

Они изменились с течением времени

Не все слова, которые теперь считались грубыми и вульгарными, всегда воспринимались как таковые. Например, некоторые слова, относящиеся к гениталиям, не считались грубыми и имели общее употребление. Теперь их определенно следует избегать в вежливой беседе.

Они запрещены законом

На самом деле в России есть закон, запрещающий людям материться в общественных местах. Штраф — 500 рублей. Не особенно пугающая перспектива и не очень хорошо информированный закон. Русские ругательства все еще можно услышать в общественных местах в большинстве городов.

Учитель пытался их учить

Скандал разгорелся, когда учитель русского языка в Саратовской области решил включить их в свои занятия. Родители удивлялись, когда их дети приносили домой сочинения об употреблении бранных слов.

Они считались святыми

Многие ругательства считались священными и использовались в ритуалах. Это было единственное время в году, когда их можно было использовать. Согласно верованиям, некоторые ругательства обладали силой вызывать предков.

Политики России

Якобы генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев часто употреблял выражения, не соответствующие общественным деятелям. Однажды в галерее современного искусства он вынес свой вердикт в самой непристойной манере: «картины — дер*мо, художники — дер*мо.”

Русские поэты не были чужды брани