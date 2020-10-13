В 2005 году столицу Кабардино-Балкарии атаковали вооруженные до зубов боевики. Бандиты, которыми руководил террорист Шамиль Басаев, так спланировали свое нападение, чтобы первым делом парализовать работу всех силовых ведомств республики. В городе начались самые настоящие уличные бои, в ходе которых погибли 37 сотрудников правоохранительных органов. Но и сами исламисты понесли потери, получив решительный отпор. Часть из них остались лежать на улицах Нальчика, другие отправились за решетку на длительные сроки. «Лента.ру» вспоминает один из самых трагичных эпизодов контртеррористической операции на Северном Кавказе.

В ночь на 13 октября 2005 года близ села Белая Речка в пригороде Нальчика спецслужбы проводили спецоперацию против группы боевиков: те пытались пробиться в сторону автотрассы, ведущей к аэропорту, но в итоге потерпели поражение — троих ликвидировали, а семерых окружили в лесном массиве. С собой у боевиков был приличный запас взрывчатки, и сотрудники правоохранительных органов были уверены, что эта группа планировала теракт в аэропорту Нальчика. Бандиты были надежно блокированы, ликвидация группы была вопросом времени. Но вскоре силовиков ждал неприятный сюрприз…

Шариатский закон и порядок

К началу 2000-х годов Кабардино-Балкария, которая во времена чеченских кампаний считалась одним из самых стабильных регионов Северного Кавказа, была охвачена национальными и религиозными конфликтами. О своем притеснении заявляли балкарцы, которые противились действиям местной администрации, состоящей практически из одних кабардинцев. А у исламских общин (джамаатов) возникли серьезные претензии к Духовному управлению мусульман Кабардино-Балкарии . Местные мусульмане, руководствующиеся нормами шариата, все чаще высказывали недовольство системой денежных подношений имамам и нарушениями в проведении обрядов.

Но на фоне активной борьбы с ваххабизмом шансов на успех у джамаатов не было. Запрещался любой намек на просветительскую деятельность, а на должности имамов часто назначались угодные администрации люди. Со стороны общин начали звучать призывы к восстанию, чем в итоге воспользовались ваххабиты, которым удалось склонить на свою сторону наиболее идейных сопротивленцев. План был прост: при поддержке чеченских боевиков захватить Нальчик и установить там свой шариатский закон и порядок.

В начале августа 2005 года в руках оперативников оказался один из боевиков, принадлежавший к группе лидера Кабардино-Балкарского джамаата «Ямрук» (запрещен в России) Анзора Астемирова . У него обнаружили флешку со странным содержимым — схемой аэропорта Нальчика и фотографиями всех объектов силовых ведомств в городе. Поскольку бандит категорически отказывался что-либо объяснять, то о намерениях сообщников следователям оставалось только догадываться.

Тем не менее на территории Нальчика прошли рейды, в том числе и на заводе железобетонных изделий. Осматривая территорию, милиционеры наткнулись на тайник, в котором находилось около 500 килограммов взрывчатки. Самым вероятным развитием событий выглядела запланированная атака на аэропорт: высказывалась даже версия, что боевики хотят повторить сценарий теракта 11 сентября 2001 года в США — угнать несколько самолетов и нанести ими удары по российским стратегическим объектам. Охрану воздушной гавани усилили.

«Началась настоящая бойня»

Ликвидация части бандформирования под Белой Речкой не нарушила планы террористов. Даже напротив — не исключено, что атакованные в селе боевики таким образом намеренно отвлекали на себя внимание силовиков.

Примерно в 4.15 утра я заметил, как в небе над горами появились две сигнальные ракеты. Видимо, боевики таким образом дали сигнал своим. И вскоре началась настоящая бойня, — житель села Большая Речка.

Утром 13 октября 2005 года покой в Нальчике был нарушен автоматными очередями. Встревоженные родители, которые совсем недавно отвели своих детей на занятия, бросились обратно в школы, работающие горожане устремились домой, парализовав движение общественного транспорта. На часах было около 8:20 по местному времени, когда с разных сторон в город въехали легковые автомобили с боевиками «Кавказского фронта» (запрещен в России). Руководил террористами Ильяс Горчхаев, заместитель полевого командира Шамиля Басаева, который был организатором и идейным вдохновителем нападения на Нальчик. Свои инструкции подчиненным он передал во время их встречи 11 августа 2005 года около села Кенже.

К бандитам присоединились активные члены джамаата «Ямрук» во главе с Астемировым, получившие за участие в атаке на город 500 тысяч долларов. И он, и Горчхаев уже имели опыт вооруженных нападений — в 2004 году они организовали налет на здание Госнаркоконтроля в Нальчике. Тогда погибли четыре сотрудника правоохранительных органов, а боевики похитили 182 пистолета, 80 автоматов и несколько десятков тысяч патронов.

На этот раз в подчинении главарей были кабардинцы и балкарцы в возрасте от 17 до 20 лет, не имевшие опыта ведения боевых действий. Каждая группа знала в лицо только своего непосредственного руководителя — с другими членами банды они не пересекались, чтобы в случае задержания не смогли сдать подельников.

На вооружении у нападавших были автоматы, пистолеты, ручные пулеметы, огнеметы, а также гранатометы РПГ-18 («Муха») и РПГ-7 — в ход пошел и арсенал, похищенный из здания Госнаркоконтроля. Часть террористов была одета в камуфляжную форму, другие выбрали в качестве экипировки спортивные костюмы и джинсы, чтобы в случае чего затеряться в толпе местных жителей. Около 250 боевиков ринулись к основным точкам захвата — отделам милиции, зданиям УФСБ , ОМОН, ФСИН , военкомата… Пытались преступники взорвать и вышку одного из сотовых операторов, и, хотя задумка в полной мере не удалась, мобильная связь в Нальчике начала работать с перебоями.

Первым на пути атакующих оказался городской отдел милиции №1. На здание обрушили шквальный огонь, под который попали находящиеся во дворе милиционеры. Часть из них погибла, решив укрыться за служебными машинами. Под шальную пулю угодил и мирный житель — заслышав стрельбу, мужчина кинулся за ребенком в детский сад, который находился неподалеку от ОВД, но забрать малыша не успел.

В это время милиционеры, оставшиеся внутри отдела, пытались потушить возникший пожар — террористы палили по окнам из гранатометов. В попытке спастись, милиционеры прикрывали оконные проемы своими бронежилетами, при этом понимая, что долго продержаться при таком интенсивном обстреле им не удастся. Тем не менее им просто чудом удалось отбить атаку боевиков.

Их коллегам из второго горотдела милиции повезло еще больше: экстремистов вовремя заметил дежурный, который успел заблокировать дверь. Услышав сигнал тревоги, милиционеры открыли по напавшим огонь на поражение — не ушел ни один из террористов.

«Жить хотите — валите отсюда»

Целью еще одной группы ваххабитов был третий горотдел милиции.

Выглянул в окно — человек 20 атакуют. Все отлично экипированы: в жилетах-разгрузках, в «афганках» песочного цвета. Кто-то в спортивных костюмах. Стреляли они, как профессионалы: кучно и точно. Из гранатометов тоже. А оружейка закрыта, что я могу с одним пистолетом?! Кругом стрельба, наши падают: кто мертвые, кто раненые. Потом они выстрелом из гранатомета вышибли входную дверь, — сотрудник ОВД №3 города Нальчика.

Но боевики допустили промашку: с ходу вбежав внутрь и захватив сидевших на первом этаже силовиков и посетителей, они поняли, что оказались в западне. Здание было оцеплено в считанные минуты, что лишало террористов шанса вырваться наружу. А лестницу заблокировали милиционеры, успевшие прорваться на второй этаж и занять оружейную комнату. Боевикам ничего не оставалось, как дожидаться своей участи, держа под прицелом заложников.

В число пленников попали и находящиеся в здании УФСИН сотрудники и граждане. Перед тем как атаковать учреждение, террористы забежали на расположенный неподалеку рынок «Стрелка». Открыв стрельбу в воздух, бандиты стали разгонять людей.

Они кричали: жить хотите — валите отсюда. Тогда все стали убегать, — торговцы рынка «Стрелка».

Тем временем четверо террористов атаковали министерство внутренних дел республики. Один из них стрелял по зданию из гранатомета «Муха», после чего бросил оружие и побрел по улице. Преступника, вероятно находившегося под действием наркотиков, сразу же ликвидировали. Не далеко ушли и его сообщники, пытавшиеся скрыться на автомобиле — они угодили под перекрестный огонь сотрудников ППС.

Самый ожесточенный бой приняли сотрудники местного ФСБ — на его захват отправились самые опытные боевики. Любую попытку чекистов отразить атаку пресекал снайпер, который расположился на крыше соседнего здания. Чувствуя его поддержку, террористы даже не прятались в укрытиях: с автоматами наперевес пошли к стенам УФСБ.

Как зомби… Как в старых фильмах, когда немецкие солдаты идут. В них стреляют — они идут. Кто-то падает, остальные идут. Ни страха, ничего… Вот на них [боевиков — «Лента.ру»] смотрел и думал. Не было намерений спрятаться — они шли и стреляли, шли и стреляли, — сотрудник УФСБ Кабардино-Балкарии.

Взорвав входную дверь, боевики принялись забрасывать внутрь гранаты — погиб дежурный оперативник. Чекисты ответным огнем ликвидировали двух террористов. Троим боевикам удалось укрыться в расположенной неподалеку сувенирной лавке. Один из них вскоре вышел наружу: взяв в заложники подростка, террорист двинулся по улице. На пути ему попался сотрудник Госнаркоконтроля Рашид Нагиров — он не стал стрелять в боевика, опасаясь ранить заложника, за что и поплатился жизнью. В следующее мгновение террориста застрелил снайпер армейского спецназа, притаившийся на крыше здания Госнаркоконтроля. Заложник не пострадал.

Заложники в обмен на свободу

Несмотря на потери в рядах правоохранительных органов, боевики получили решительный отпор. Поняв, что дело идет к поражению, террористы решили рассредоточиться по городу — в качестве укрытий они использовали магазины и жилые дома. В плену у боевиков оказывались находящиеся внутри местные жители — в обмен на их жизни захватчики хотели получить свободу. Преступники планировали взять в заложники детей и с этой целью прибыли к школе №5. Но всех учеников к этому времени успели вывести из здания и отправить по домам. А у самого учебного заведения террористов уже ждали. Некоторых задержали, а прочих ликвидировали на месте.

NTV / AP

Операция по освобождению пленников началась, когда правоохранителям удалось немного стабилизировать ситуацию в городе — найти и уничтожить несколько десятков боевиков, в числе которых был и Ильяс Горчханов. При досмотре их тел были обнаружены клятвы своим главарям и инструкции, где были расписаны правила поведения в повседневной обстановке.

Астемирову удалось скрыться, но в 2009 году он был ликвидирован во время спецоперации в Нальчике. Еще одна группа экстремистов в ночь на 14 октября 2005 года попыталась добраться до поселка Чегем, но как только все семеро оказались в поле, их настигла поисковая группа — выжить удалось только одному из боевиков.

В ходе переговоров с захватившими третий ОВД террористами силовики смогли вызволить несколько заложников — взамен захватчикам были предоставлены еда и питье. Оставшихся силовиков и горожан бандиты планировали отпустить лишь за беспрепятственный выезд из города.

Но с преступниками все же удалось договориться, и они согласились обменять заложников на четырех сотрудников УБОП. Те прибыли на место в «ГАЗели», куда вскоре погрузились террористы. Как только микроавтобус с заложниками и боевиками внутри начал движение, силовики кинулись на ставший образцово-показательным штурм — все бандиты были уничтожены, а из пленников никто не пострадал.

Тем временем укрывшиеся в сувенирной лавке двое боевиков — братья Афовы взяли в заложники двух девушек. Одна из них оказалась там случайно, спрятавшись от стрельбы, а вторая была продавщицей. Когда силовики подорвали дверь лавки, захватчики получили осколочные ранения, и пленницам пришлось делать им перевязки.

Один из них звонил: «Мама, я ранен, забери меня отсюда…» Такое ощущение, что они все были под гипнозом. Когда они уже были ранены, когда видели, что они в безвыходной ситуации — потихоньку стали осознавать, понимать. Хотели дойти до конца, но уже не знали, как, — заложница в сувенирной лавке Нальчика.

Боевики до последнего не соглашались отпускать заложниц. В итоге утром 14 октября спецслужбы решили пойти на штурм — от шока обе девушки лишились чувств, но, к счастью, остались живы. Руслан Афов, получив ранение в плечо, кинулся бежать. Пытаясь спасти брата, Заур решил отвлечь силовиков на себя — он выбежал из лавки и начал стрелять из пулемета по зданию УФСБ. Братьев почти сразу ликвидировали.

Уцелели и граждане, взятые в заложники в захваченном боевиками здании УФСИН — при штурме объекта спецслужбы уничтожили всех террористов.

На больничных койках в итоге оказались 129 сотрудников правоохранительных органов и 66 мирных жителей: чтобы спасти многих из них, около двухсот врачей не покидали рабочие места сутками. Как выяснилось потом, в числе пациентов оказались и раненые боевики, которые пытались сойти за местных жителей.

«Я не мог их оставить»

К вечеру 14 октября город был окончательно очищен от боевиков. Но тела убитых горожан и террористов пролежали на улицах еще два дня — лишь после возмущенных требований местных жителей их наконец погрузили в машины и доставили в морг. Граждан, у которых при себе не было документов, автоматически причисляли к боевикам. Такая участь постигла недобравшегося до детского сада отца, который был застрелен около первого горотдела милиции, и еще одного убитого мужчину, спешившего за ребенком в школу. Несмотря на многочисленные попытки родственников доказать невиновность погибших, сделать это им так и не удалось.

ORT / AP

В руках силовиков оказалось 59 причастных к теракту и его организации боевиков, некоторые из террористов сами явились с повинной. Бандитам предстояло ответить за ущерб городу, который оценивался в 54 миллиона рублей, и 52 жизни — в ходе нападения были убиты 37 сотрудников правоохранительных органов и 15 горожан.

Учитывая количество подсудимых и возможные проблемы с их конвоированием в суд, было решено специально для этого процесса построить новое здание в непосредственной близости от СИЗО.

В период слушаний, которые проходили с 2007 по 2014 годы, преступники заявляли о пытках, нарушении своих прав и даже объявляли голодовку. Мстили за своих и сторонники террористов: летом 2012 года они расстреляли двоих конвоиров из СИЗО Нальчика.

Попытку адвокатов обвиняемых добиться суда присяжных пресекло обвинение. Прокуроры предъявили справку, что все население Кабардино-Балкарии так или иначе приходится друг другу родственниками, поэтому коллегию присяжных сформировать не представляется возможным.

По советам защитников многие боевики всячески отрицали свою причастность к нападению — одни твердили, что всего лишь взяли в руки оружие, но никого не убивали, другие — что участвовали в митинге. А те немногие, которые признали свою вину, оправдывались тем, что хотели помочь своим товарищам.

Я видел этих молодых ребят необстрелянных, видел всю бесперспективность: десять человек на полк, территория которого два гектара. Но я не мог их оставить, — подсудимый Каншоуби Бориев.

Аргументы подсудимых и их защитников не убедили суд. Согласно оглашенному 23 декабря 2014 года приговору, пять организаторов нападения получили пожизненное лишение свободы, остальные отправились в колонии на сроки от 5 до 25 лет. Один из боевиков, не дождавшись приговора, скончался в СИЗО от цирроза печени.

Только двое вышли из зала суда на свободу — к моменту вынесения приговора они отсидели полученные сроки в следственном изоляторе.

Тела погибших боевиков кремировали и, несмотря на просьбы матерей и родственников, прах им не выдали и захоронили останки в общей безымянной могиле.

Летом 2006-го — год спустя после атаки на Нальчик — был убит и Шамиль Басаев, непосредственный организатор этого нападения, ставшего последним крупным терактом на Северном Кавказе.