Сколько золота потратила Россия на Первую Мировую

Первая мировая война, начавшись 1 августа 2014 года, втянула в бойню 33 государства с общим населением 1,5 млрд человек. Россия, хотя воевала на стороне Антанты против Германии, понесла тяжёлые потери, которые ей не компенсировали репарации и контрибуция с проигравших — так как большевики подписали с Германией сепаратный мир, лишив Россию лавров победителя и денег. К слову, последний транш контрибуций Германия выплатила в 2010 году, 70 млн евро.

Экономика идёт вразнос

Россия к войне была не готова, и это стало понятно уже в 1914 году, когда эта тема обсуждалась на страницах газет самых разных политических направлений. В самом начале войны Россия лишилась развитого Польского промышленного района, портов и предприятий Прибалтики.

Война требовала огромных средств: если в первый год сутки боевых действий обходились в 12 млн золотых рублей, то к началу Февральской революции 1917 года эта сумма выросла до 55 млн золотых рублей в сутки. Две недели войны обходились в весь бюджет армии и флота за целый 1913 год. На войну уходила 1/3 национального богатства, в 1913 году составлявшего 16,4 млрд руб. Общую сумму средств, израсходованных Россией в Первой мировой войне, Каценеленбаум определяет в 48 млрд руб. (в том числе 8 млрд руб. золотом на оплату военных заказов за рубежом).

Воровство интендантов и завышение цен промышленностью отрицательно сказывались на стоимости ведения боевых действий. Например, обувная фабрика в городе Кимры увеличила отпускную цену в 2 раза на обувь для армии, и это не было исключением — скорее, правилом.

Железнодорожное сообщение было нарушено, пропуск эшелонов на фронт в первую очередь приводил к многочасовым опозданиям даже курьерских поездов. А гражданские грузы могли стоять без движения неделями.

Перевод экономики на военные рельсы шёл активно, но сумбурно, без плана. К концу 1916 года на оборону работали 3860 предприятий с общей численностью 2,1 млн человек при общем количестве в 4698 предприятий с 2,4 млн работающих. Взамен мобилизованных мужчин работали женщины и подростки.

Нужды фронта удовлетворялись плохо. Например, с первых дней войны выпуск снарядов отставал от плана, что привело в 1915 году к «снарядному голоду» русской артиллерии.

Гражданское потребление в первый год войны сократилось на четверть, в 1916 — уже на 52%. Впрочем, в Санкт-Петербурге и других крупных городах работали рестораны, кабаре и другие увеселительные заведения.

В материалах Финансового университета при Правительстве Российской Федерации указывается, что Первая мировая война замедлила и без того небыстрый приход капитализма в России и расстроило экономику, не дав решить ни одного насущного вопроса, включая аграрный.

Финансы поют романсы

Как писал довоенный специалист в финансах профессорв Боголепов, «обычные приемы изыскания чрезвычайных ресурсов — займы и отчасти налоги оказываются ввиду колоссальных военных расходов несостоятельными». И единственный выход — эмиссия бумажных денег. С этим у Российской империи задержек не было, станок работал непрерывно, за годы войны объём бумажных денег вырос в 6 раз. Инфляция росла как на дрожжах — к 1917 году покупательная способность рубля была 25-27 копеек. Золотой запас сокращался. В 1913 году было 1684 тонны золота, оцениваемого в 2175,7 млн золотых рублей. К началу Гражданской войны золота оставалось около 1 000 тонн. В Первую мировую в обороте находилась 381 тонна золота, остальное хранилось в централизованных фондах.

Внутренние военные займы не приносили нужного количества денег. Так, выпущенный уже Временным правительством в 1917 году «Займ свободы» принёс всего 4 млрд

Внешние займы не стали спасением. За 1914–1917 годы внешние займы дали всего 19,2% всех кредитных средств (в 1904–1905 гг. они составляли 51,8%). Тем не менее, за годы Первой мировой государственный внешний долг увеличился на 45 млрд руб.

Цены внутри России выросли на 100%-500%. С осени 1916 года разразился хлебный кризис. С 1916 по 1917 годы государственный хлебный запас сократился в 20 раз. Было введено нормированное распределение продуктов — карточки.

Историки и экономисты считают, что хлебных запасов было достаточно, но власти не сумели изъять их у производителей и наладить поставку из Сибири в Европейскую часть.

Военный кризис 1916 г. вызвал в России снижение ВВП на 10% и доходы на душу населения в 1917–1919 гг. упали на 50%. К концу военных действий в России производилось лишь 40% продукции довоенного уровня, подсчитали профессор Российской экономической школы Маркевич и профессор Стэнфордского университета Харрисон.

Первая мировая война закончилась 3 марта 1918 года.