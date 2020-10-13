Как зарабатывают заключенные в тюрьме 

Многие говорят, что тюрьма — это отдельное государство. Там есть специальная иерархия, а заключенные могут зарабатывать и тратить деньги. "Рамблер" рассказывает, как зарабатывают те, кто отбывает наказание за решеткой.

Если в колонии нет строгого режима, то у заключенных есть свободное время. Они могут читать, играть в шахматы и даже смотреть телевизор или слушать радио, если они имеются. Кроме того, в некоторых тюрьмах есть магазины, где отбывающие наказание могут купить вкусную еду. Некоторые зарабатывают в колонии для того, чтобы отправлять деньги своим родным и близким на волю. Кто-то зарабатывает для оплаты штрафов, которые накопились в тюрьме.

Основными способами заработка в тюрьме считается шитье, резьба по дереву и обработка металла. Некоторым колониям приходят масштабные заказы на изготовление спецодежды или униформы. В тех местах лишения свободы, где есть возможность, изготовляют мебель: кровати, столы, стулья, полки или металлические детали, например, для машин. У особо талантливых есть личные заказы на сувениры и поделки из разных материалов.

Весной многие заключенные переквалифицировались в связи с пандемией коронавируса и стали производить одежду для врачей и медицинские маски.

Некоторые заключенные трудятся прямо в колонии. Например, могут работать в столовой на раздаче еды или убирать.

При этом, большинство трудится не ради заработка, так как зарплата в месяц составляет около 300 рублей. Многие трудятся ради того, чтобы выйти по УДО.