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Для чего советские космонавты брали в космос пистолеты 

Мира Маркина 1 час назад
Для чего советские космонавты брали в космос пистолеты
Фото: РИА Новости
В начале 2000-х Китай и Россия подписали полный запрет на космическое оружие. Однако, несмотря на это, оружие в космос продолжили запускать. Для чего это делают русские космонавты? Выяснял "Рамблер".
Вооружить космонавтов впервые предложил Алексей Леонов. И на то у него были довольно веские причины. В марте 1965 года космический корабль "Восход-2", на борту которого находились сам Леонов и его товарищ Павел Белев, приземлился в тайге. Космонавтам пришлось двое суток ждать спасателей. В те годы в аварийный комплект входил 9-миллиметровый пистолет Макарова, но он был абсолютно бесполезен в экстремальных условиях.
К разработке "космического оружия" Тульский оружейный завод приступил в 1979 году, а уже в 1986-м после продолжительных испытаний в различных погодных и климатический условиях ТП-82 приняли на вооружение. С его помощью у космонавтов была возможность защититься от диких зверей, добыть пропитание за счет охоты и подавать сигналы спасателям. Кроме того, выручал приклад-мачете, позволявший прокладывать путь в зарослях, строить шалаши и рубить дрова.
Что интересно: ТП-82 давно не входит в аварийный комплект, но приклад-мачете остался до сих пор.
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Истории , Алексей Леонов , Тульский оружейный завод
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