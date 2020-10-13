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Зачем мы стучим по дереву и плюем через плечо 

Мира Маркина 47 минут назад
Зачем мы стучим по дереву и плюем через плечо
Фото: depositphotos.com
Даже те, кто относится скептически к суевериям, подчас обходят черную кошку стороной и стучат по дереву, "чтоб не сглазить". Но откуда к нам пришли эти приметы? Выяснял "Рамблер".
По мнению историков, традиция "стучать по дереву" является исконно славянской. Считается, что она появилась еще до принятия христианства: люди стучали для того, чтобы заглушить собственный голос и обезопасить себя от злых духов, которые могли узнать о намерениях и желаниях людей. Именно по дереву стучали потому, что оно издавало наиболее громкий звук. Вдобавок к этому в те времена не было большого разнообразия материалов.
Когда на Русь пришло христианство, традицию уточнили. Теперь стучать разрешалось только по дубу, а вот по осине — ни в коем случае. По столу стучать так же запрещалось, как и по голове друга, и неважно, как долго вы общаетесь.
А вот плюя через левое плечо, люди были уверены, что плюют в черта. Через правое нельзя, ведь, как известно, на нем расположился ангел. Другая вариация приметы гласит: чтобы избежать ссоры, киньте через левое плечо соль.
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