Блеск и нищета гаитянских свадеб 

Сыграть свадьбу на Гаити, возможно, сложнее, чем в любой другой стране мира. 60 процентов населения живет за чертой бедности, на острове постоянно происходят забастовки и государственные перевороты. Не щадит местных жителей и стихия: на остров часто обрушиваются тропические ураганы.

Тем не менее молодые гаитянцы умудряются найти силы и, главное, деньги, чтобы играть свадьбы, хотя исторически брачные отношения не слишком распространены на Гаити — в сельской местности многие пары живут вместе до старости без официальной регистрации. Это наследие колониальных времен — традиция пласажа, сожительства креолок с колонистами. Но в последнее время брак стал престижным, а свадьба — показателем роскоши.

32-летней певице в стиле регги Мирле-Самуэль Пьерр повезло: ее зажиточная кузина и крестная живут в Нью-Йорке. По традиции, переехавшие за границу родственники оплачивают многие свадебные расходы, а также покупают невесте платье и отправляют его за свой счет. Кузина расщедрилась и купила крестнице не только платье, но и туфли, перчатки, а главное — диадему.

«Я хотела выделиться, поэтому выбрала самую высокую диадему», — похвасталась невеста.

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Молодожены возвращаются из церкви, где они поженились. Коммуна Тиотт, Гаити, 7 декабря 2017 года

25-летний Сантонакс Туссен и 22-летняя Луисемена Антуан после свадьбы возвращаются из церкви и спешат во двор дома родителей жениха, где продолжится праздник. Когда они придут, родители осыплют их рисом и окропят святой водой на счастье.

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Гости свадьбы едут из церкви в ресторан. Коммуна Сен-Марк, Гаити, 18 ноября 2017 года

Большинство гаитянцев не могут позволить себе ни автобус, ни тем более лимузин. Многочисленным гостям церемонии приходится набиваться в арендованные машины до отказа: садиться друг другу на колени, ложиться сверху и даже лезть в багажник. Машина — это еще хороший вариант. Многим приходится довольствоваться скутерами или идти пешком в роскошных нарядах по тропической жаре.

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Друзья жениха. Порт-о-Пренс, Гаити, 14 февраля 2019 года

В столице как у молодоженов, так и у их гостей денег побольше. Друзья жениха могут позволить себе закупить одинаковые костюмы и аксессуары к ним.

Протестантские церковные общины поддерживают брак, особенно если пара ждет ребенка. Некоторые религиозные школы принимают учеников только в том случае, если их родители могут предоставить свидетельство о браке.

«Часто священники оказывают давление на пару, говоря, что это воля Божья, которой нельзя не подчиняться», — рассказал гаитянский этнолог Исаак Дюклеон.

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Крестная мать в белом платье на свадьбе. Коммуна Мариани, Гаити, 15 апреля 2017 года

Крестная мать Вудна Вернет тоже надела белое платье на свадьбу, на Гаити это не считается бестактностью. Подружки невесты и друзья жениха часто наряжаются так похоже на главных героев церемонии, что проходящие мимо церкви люди не могут понять, у кого именно в этот день свадьба.

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Жених и невеста ждут гостей за столом. Дельма, Гаити, 31 июля 2015 года

Многие женятся и ради правовой защиты. Пласаж — неофициальная практика, поэтому в случае расставания женщина не сможет запросить алименты у бывшего сожителя и не получит долю в имуществе партнера в случае его смерти.

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Жених и невеста получают благословение. Порт-о-Пренс, Гаити, 2 августа 2015 года

Один из самых важных моментов свадебной церемонии — получение благословения от священника. Крестные жениха и невесты стоят на коленях рядом с ними в этот ответственный момент.

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Жених поет для своей невесты. Город Карфур, Гаити, 28 декабря 2017 года

Музыкант Даккинс Сент-Элой, выступающий под псевдонимом Зикки, спел для своей невесты в церкви песню What a Wonderful World. Откровенно говоря, пара согласилась на церемонию только ради родителей невесты. Неофициально они выбрали тематикой свадьбы растафари — и жених надел поверх белого костюма цветастый шарф. После церкви они не стали устраивать прием, а вместо этого отправились в ночной клуб и отлично повеселились. И, что немаловажно, хорошо сэкономили.

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Жених снимает с невесты подвязку. Порт-о-Пренс, Гаити, 14 февраля 2019 года

Дафна Джерард до последнего сомневалась, что сумеет отпраздновать свадьбу из-за многомесячных волнений, охвативших столицу Гаити. Ее жених, Стэнли Джозеф, был готов пойти на все: даже зафрахтовать самолет, чтобы доставить родителей невесты с юго-востока страны.

«У нас на Гаити всегда какие-то проблемы. Переждать их не выйдет. Надо просто брать и делать», — заявил он.

В день свадьбы жених и невеста добирались до церкви по проселочным тропам — все главные дороги города были перекрыты бастующими. Взявший на себя решение всех проблем Джозеф очень сильно нервничал, но в то же время был безмерно счастлив, когда в итоге все же надел кольцо на палец любимой девушки.

Многие пары устраивают свадьбы в одной церкви одновременно, чтобы разделить расходы за церемонию.

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Гости на свадебной церемонии у шведского стола. Город Карфур, Гаити, 2 января 2016 года

В стране, где более половины населения живет за чертой бедности на 2,41 доллара в день, только самые богатые гаитянские пары могут позволить себе устроить торжественный прием, накормить всех гостей, а после этого еще и отправиться в свадебное путешествие.

Часто молодожены не устраивают банкет или, если дело происходит в сельской местности, подают весьма незатейливые угощения: выпечку, жареные бананы, рис или просто кофе. Иногда яства на свадебный банкет собирают буквально всей деревней. На свадьбах могут вспыхивать серьезные конфликты, если еды на всех не хватает или же если очень хитрый гость пытается забрать угощения себе домой.

Если на свадьбе и есть торт, он, как правило, не слишком большой. Поэтому угощение выставляют на всеобщее обозрение, а потом жених и невеста забирают его домой, где съедают в узком кругу самых близких родственников.

«Даже самые бедные гаитянки пытаются устроить красивую свадьбу. Красивую в их понимании — это с огромной роскошной процессией, о которой еще долго будут говорить соседи. Это связано с выражением своего социального статуса», — объясняет местный социолог Тамас Жан Пьер.

Даже если у семей жениха и невесты нет денег, они все равно устроят максимально яркую и роскошную церемонию, пусть столы с роскошными канделябрами и будут смотреться дико на пустынном дворе.