Тайны проклятых сфинксов в Петербурге

Величественные фигуры полулюдей-полульвов впечатляют и коренных петербуржцев, и гостей Северной столицы. Первые слагают про загадочных стражей фараоновских гробниц легенды, вторые — с упоением слушают и пытаются разгадать тайну петербургских сфинксов.

Воинственные стражи Университетской набережной

Только сфинксы на набережной Невы — настоящий раритет. Их возраст насчитывает три тысячелетия, и, по мнению советского востоковеда Василия Струве, петербургским пятиметровым фигурам из египетского гранита нет равных в мире.

Приобретены древнеегипетские статуи были в 1832 году императором Николаем I, но покидать охраняемую с 14 века до н.э. гробницу фараона Аменхотепа III стражи не спешили. Сначала они «спрятались» под слоем песка, когда храм и гробница были разрушены. Затем им на помощь пришла Госпожа бюрократия. Пока российский император колебался, покупать или нет, не имеющие практической ценности статуи, их приобрели французы.

Но вывести грандиозные фигуры из Александрии французы не успели — помешала революция 1830 года.

Пришлось перепродавать произведение античного искусства русским. Сопротивлялись сфинксы и при погрузке на корабль «Добрая надежда». Трос, удерживающий одну из статуй, лопнул. След от впившегося каната остался на лице сфинкса навсегда, при этом в «бою» получеловек-полулев лишился подбородка. Но и кораблю досталось — борт, куда упал суровый египетский страж, был серьезно поврежден, а мачта превратилась в щепки.

С горем пополам фигуры доставили в Петербург весной 1832, но только через два года они были перенесены со двора петербургской Академии художеств и установлены на достроенной парадной набережной. С тех пор их окружают легенды и суеверия.

Проклятие египетских фараонов

Согласно распространенной легенде, тот, кто потревожит покой фараона и заставит сфинксов-охранников «нервничать», будет проклят, поэтому всех, кто так или иначе имел отношение к «переезду» египетских статуй, постигла кара. Считается, что пока сфинкс находится на чужбине, проклятие усиливается. И снять его может только возвращение статуй на родину.

После смерти Николая I молва заговорила о его самоубийстве — якобы царь не вынес поражения в бое под Евпаторией (Крымская война) и намеренно ушел из жизни.

По официальной версии — из-за участия в войсковых смотрах в легком мундире, несмотря на воспаление легких. По неофициальной — из-за приема яда.

Репутация самоубийцы ложилась черной тенью на фигуру праведного и чрезвычайно верующего государя. Проклятие распространилось и на весь род Романовых: от убийства народовольцами Александра II до расстрела большевиками всей семьи Николая II

Откопавший «спрятавшихся» сфинксов археолог Янис Атоназис погиб при загадочных обстоятельствах.

Один за другим умерли и все близкие родственники офицера Муравьева, который присмотрел статуи, ходатайствовал перед императором об их покупке и контролировал доставку. За 2 года после перевозки сфинксов в Россию погибли все члены команды и капитан корабля.

Действию проклятия склонны приписывать и трагические события разгона студентов близ Университетской набережной в 1899 году, когда безоружных учащихся Санкт-Петербургского университета и случайных прохожих заставляли разойтись конные жандармы с нагайками. Интересно, что руководил кровавой расправой офицер Пирамидов.

Обещание фараона-колдуна

Фараон Аменхотеп III, чей покой охраняли сфинксы, чрезмерно увлекался колдовством. Египтологи расшифровали, что на постаменте статуй высечено его проклятие с обещанием ввергнуть мир в Хаос и погрузить во Тьму. Правда, активировать заклинание можно только, если прочесть его в определенный день и час, а они неизвестны. Да и древнеегипетским, к счастью, владеют единицы.

Во власти безумия

Искатели острых ощущений хорошо знают и другую питерскую легенду: якобы на протяжении дня египетские сфинксы на Университетской набережной меняют выражение лица. С раннего утра и до обеда они сохраняют невозмутимое спокойствие и благосклонно взирают на толпы туристов, счастливых молодоженов и обычных зевак. Но после обеда безмятежность сменяется злостью, которая к закату солнца превращается в ненависть. Увидеть собственными глазами смену настроения пытались многие, и кто-то даже хвалился: мне якобы удалось. Однако всех гостей города гиды предупреждают: не стоит искушать судьбу, ведь от увиденного легко лишиться рассудка.

Существует байка, что в 1938 году во время реставрационных работ увидевший истинный взгляд сфинкса комсомолец, вооружившись пескоструйным пистолетом, угрожал расправой коллегам из Ленгорстройтреста и сыпал проклятиями в адрес Сталина.

В отчетах НКВД по поводу инцидента якобы есть приписка: «действовал под внушением мистического идола».

Во время допроса хулиган признался, что в обеденный перерыв «изучал» сфинксов, затем почувствовал, что «нечто овладело его разумом», а затем последовал едва различимый, но настойчивый приказ — «совершить жертвоприношение».

Интересно, что отбитые еще во время транспортировки «бородки» сфинксов объясняют не только неправильным закреплением по время транспортировки, но и диверсией охранников груза. Они якобы также увидели злобную гримасу сфинксов и в порыве безумия попытались уничтожить зловещие лица. Правда, отколоть удалось только «бородки».

На беду или на счастье?

Существует суеверие, что запрет на приближение к фигурам особенно актуален для новобрачных в день регистрации. Существо, рассерженное людским счастьем, способно поставить крест на безоблачной супружеской жизни. Кто рисковать не любит, не следуют традиции фотографироваться у величественных статуй.

Те же, для кого красивые снимки важнее, чем предрассудки, утешаются другим суеверием.

Если относится к сфинксам уважительно, то они, напротив, принесут удачу и исполнят желание. Главное — чтобы просьбу никто, кроме сфинкса, не услышал, а сделать это весьма затруднительно из-за большого количества желающих полюбоваться диковинными существами.

Другие сфинксы, отлитые по проекту скульптура А. Постникова и установленные во дворе Горного института на Васильевском острове, помогают студентам успешно сдавать экзамены. Бытует суеверие: чтобы не завалить экзамен, достаточно накануне попросить благосклонности у Клеопатр Невы — грациозных скульптур с выразительными женскими лицами.

Утопленники и наводнения

Еще одна питерская легенда гласит, что египетские сфинксы указывают место утопленников. Рядом с ними действительно частенько обнаруживают тела, но ученые объясняют этот факт гидрологическими особенностями течений Невы. Считается, что сфинксы на Университетской набережной защищают город от наводнений.

До 1832 года уровень Невы сильно поднимался в среднем раз в 10 лет, но после появления египетских стражей в 1834 первое крупное наводнение случилось лишь через 39 лет (в 1863 г.), а затем спустя еще 31 год.

Ну а следующая катастрофа произошла уже после переименования города в Петроград. Потоп 23 сентября 1924 года сопровождался предзнаменованием — редким явлением северного сияния, которое отчасти приписывалось магическому воздействию то ли самих сфинксов, то ли магии их фараона.

Разгул стихии власть восприняла как очередной вызов революции, а в народе говорили про кару за переименование города.

Среди официально погибших значилось 16 человек, 15 тысяч семей лишились жилья, два миллиона «квадратов» питерских мостовых были завалены обломками и уничтожены, из 47 разрушенных мостов 19 снесены потоком. Пока пролетарские газеты пестрили призывами объединяться против «слепого врага», люди молили пощады и у небесного покровителя Святого Петра, и у верных защитников-сфинксов.

Позднее возник стереотип, что статуи сделали Неву более благосклонной к жителям (Неву сравнивали с Нилом, который благоволил и кормил древних египтян).

Загадочное исчезновение

Свердловскую набережную украшают еще две пары сфинксов. Они являются советскими репликами и копируют тех, что были изготовлены по заказу князя Александра Безбородко в XVIII веке. Канцлер заказал их для собственной дачи, чтобы украсить пристань набережной, тогда называемой Полюстровской. Она, как и сама дача канцлера, были построены по проекту архитектора Джакомо Кваренги.

Но во второй половине XIX века статуи мистическим образом исчезли, и все попытки отыскать их оказались тщетны.

Пропавшим сфинксам и находившемуся рядом источнику молва приписывала лечебные свойства. Стоило только положить руку на тело получеловека-полульва или окунуть кисть в прохладную воду источника, как любые недуги исчезали. Суеверие сохранилось и до наших дней, хотя роль лекарей выполняют уже копии целебных статуй.

Ангелы-хранители

Еще одно место, где удастся увидеть сфинксов, — Строгановский дворец. Эти скульптуры появились в городе на Неве первыми — в 1796 году они были сделаны из розового гранита по заказу богатейшего человека своего времени и президента Императорской Академии художеств Александра Строганова

Фигуры сначала украшали пристань на его даче, а затем переехали к Строгановскому дворцу. Считается, что если погладить строгановского сфинкса, то можно обрести покровителя — верного защитника от невзгод на всю жизнь.