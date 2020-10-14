В каких преступлениях обвиняют красноармейцев 

Попытки переписывания истории Второй мировой войны, как известно, сопровождаются криками о «миллионах изнасилованных немок». Похожие обвинения в адрес Красной Армии раздаются и с противоположной стороны евразийского континента. Историки и публицисты Южной Кореи активно критикуют русских солдат, освобождавших их родину в 1945 году.

Действия русских на Корейском полуострове

После вступления Советского Союза в войну с Японией в августе 1945 года Сталин возложил на командование 1-го Дальневосточного фронта задачу освободить Корею.

В операции были задействованы части 25-й армии, руководимые генерал-полковником Иваном Чистяковым , а поддержку с моря осуществляли корабли Тихоокеанского флота под командованием адмирала Ивана Юмашева. Основную роль сыграли воздушные силы и десантники. Уже 9 и 10 августа русские самолёты совершили 616 боевых вылетов, обрушив огонь на города Унги, Чхончжин и Начжин. 12 августа порт Начжин был взят морскими пехотинцами. 13 августа торпедные катера со 180 бойцами на борту вошли в бухту Чхонжина. Десантникам удалось занять плацдарм, а окончательно важнейшая военно-морская база противника пала 16 августа под ударами советских подкреплений. В боях за Чхонжин японцы потеряли 3 тысячи человек.

Шестеро красноармейцев за эту операцию получили звёзды Героев Советского Союза, в том числе посмертно звание было присвоено медсестре Марии Цукановой, замученной японскими извергами. 15 августа император Хирохито объявил о том, что его страна складывает оружие, но в Корее японские войска сопротивлялись русским ещё 3 дня. Впоследствии красноармейцы прошли через весь север полуострова, разоружая японцев. В начале сентября 25-я армия оказалась у 38-й параллели, южнее которой находились уже солдаты США. Советское военное присутствие на севере Кореи продолжалось до 1948 года.

Как к подвигу Красной Армии относятся в Корее

Официальная историография КНДР высоко оценивает роль Красной Армии в освобождении страны. За кладбищами русских бойцов в Северной Корее до сих пор бережно ухаживают. В центральном парке Пхеньяна в честь 1500 красноармейцев, погибших на корейской земле, сооружен монумент «Хэбантхап» («Освобождение»). «Великий советский народ разгромил японских империалистов и освободил корейский народ», — гласит надпись на памятнике.

В противоположность пхеньянским коллегам исследователи из Южной Кореи поначалу старались вообще «не замечать» действий Красной Армии в 1945 году. Со временем эта тема всё-таки получила освещение, однако преимущественно в критическом ключе.

«Многие южнокорейские историки освобождение Кореи советскими войсками непосредственно связывают с разделением Корейского полуострова на две части», — отмечает востоковед Александр Иванов из Тихоокеанского государственного университета.

Южные корейцы обвиняют русских в различных преступлениях, в частности в мародёрстве. Встречаются мнения, что в Корее якобы сражались освобождённые из ГУЛАГа зэки, «не отягощённые» моральными нормами. Утверждается, что советское командование, издавшее приказ о «самообеспечении армии на местах», спровоцировало тем самым волну грабежей и «бесчинств» по отношению к мирному населению. Пик этих событий пришёлся, по мнению южнокорейцев, на сентябрь-ноябрь 1945 года, пока выходки солдат не пресекли вошедшие в Корею силы НКВД.

Примечательно, что в Южной Корее доходят до того, что фактически защищают собственных врагов — японцев. Профессор Ли Ён Сик из Сеульского университета в работе «Покидая Корею», изданной в 2012 году, ставит в вину русским тот факт, что они не отправили сразу японских военнопленных на родину, а послали их в Сибирь.

На самом деле, Советский Союз имел полное право использовать труд японцев в восстановлении народного хозяйства. Следует учесть, что ввиду японской угрозы во время Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке вынужденно находились крупные военные силы, которые в противном случае можно было бы использовать против немцев. Кроме того, в Сеуле забывают, что в качестве жеста доброй воли СССР не стал вывозить из страны трофейное японское имущество, оставив его корейцам.