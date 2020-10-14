Официальную позицию Православной церкви
озвучил на страницах православной периодической литературы и на страницах миссионерского портала «Дышу Православием» А. Баданов, председатель молодежного отдела Воронежской Епархии. Третьи сутки означены в качестве срока похорон не случайно — будучи распятым, Христос воскрес на третьи сутки, то есть, именно в это время Душа отправляется из мира живых в Царство Небесное, в новую, загробную жизнь, чтобы воскреснуть в судный день. Хоронить на 4, 5 и даже 6-й день не возбраняется православными традициями. Душа уже отпустила тело, и, если мирские заботы или особенности церковные не позволят похоронить усопшего на 3-й день, ничего страшного не случится. Например, третий день может выпасть на Рождество Христово или Святую Пасху, когда хоронить запрещено.