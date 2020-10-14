Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Почему православные хоронят умерших через три дня после смерти

Кириллица
5 часов назад
Традиции Православия предписывают хоронить усопших на третий день после кончины. В Откровениях Макария Александрийского в 395 году было сказано, что именно на 3-й день Душа, покинув земное тело, впервые встречается с Богом («Ангельское Откровение преподобному Макарию Александрийскому»). Первые два дня, согласно учению Церкви, души находятся рядом со своим домом, близкими и родными, вблизи любимого тела, скитается, сопровождаемая ангелами, по дорогим земным местам. На третий — отходит к Богу.
Методика подсчета третьего дня такова: — первый день — это дата смерти человека. Даже если он умер в 23.30, именно этот день будет считаться за первый; — второй — следующее за ним число; — третий, на который, собственно, и должны назначаться погребальные мероприятия.
Официальную позицию Православной церкви озвучил на страницах православной периодической литературы и на страницах миссионерского портала «Дышу Православием» А. Баданов, председатель молодежного отдела Воронежской Епархии. Третьи сутки означены в качестве срока похорон не случайно — будучи распятым, Христос воскрес на третьи сутки, то есть, именно в это время Душа отправляется из мира живых в Царство Небесное, в новую, загробную жизнь, чтобы воскреснуть в судный день. Хоронить на 4, 5 и даже 6-й день не возбраняется православными традициями. Душа уже отпустила тело, и, если мирские заботы или особенности церковные не позволят похоронить усопшего на 3-й день, ничего страшного не случится. Например, третий день может выпасть на Рождество Христово или Святую Пасху, когда хоронить запрещено.
Истории,РПЦ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители