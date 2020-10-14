Традиции Православия предписывают хоронить усопших на третий день после кончины. В Откровениях Макария Александрийского в 395 году было сказано, что именно на 3-й день Душа, покинув земное тело, впервые встречается с Богом («Ангельское Откровение преподобному Макарию Александрийскому»). Первые два дня, согласно учению Церкви, души находятся рядом со своим домом, близкими и родными, вблизи любимого тела, скитается, сопровождаемая ангелами, по дорогим земным местам. На третий — отходит к Богу.