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«Письмо ангелов»: почему французские короли клялись на Евангелии, написанном кириллицей 

Кириллица 8 часов назад
Почему короли Франции клялись на славянском Евангелии
Фото: Кириллица
Кириллица сложна для привыкшего к латинице взгляда. Старославянское письмо режет глаз, снижает зрение. В восприятии англичанина, голландца, немца кириллические буквы как будто отражаются в зеркале. Тяжело…
Чтобы избавиться от этого дискомфортного «угла зрения», западному человеку нужно забыть латиницу. Или вообще не уметь читать, подобно королям средневековой Франции.
Мало кто знает, что несколько поколений франкских монархов принимали королевскую присягу на Евангелии, написанном на кириллице и глаголице. Священное Писание привезла в город Реймс в 1060 году Анна, дочь Ярослава Мудрого, которая, как известно, вышла замуж за короля Франции Генриха I. Когда ее привезли на коронацию, она настояла на том, чтобы произнести клятву на своем, кириллическом, Евангелии.
Впоследствии в течение нескольких веков все короли Франции клялись именно на этой книге. Ее считали таинственной, написанной на языке ангелов. Небесный язык «расшифровал» только Петр I. Когда он приехал в Реймс и ему показали Евангелие, он сходу прочитал несколько страниц на старославянском. Может быть, зря. Кто знает, как бы все развернулось…
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Истории , Ярослав Мудрый
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