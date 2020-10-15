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Переживший остановку сердца мужчина рассказал об увиденном после «смерти» 

РИА Новости и ещё 7 6 часов назад
«Я ощутил присутствие Существа»
Фото: РИА Новости
Житель Великобритании, спасенный врачами, утверждает, что якобы помнит "увиденное" после остановки сердца, пишет Express.
По словам мужчины, он почувствовал, что его затягивает в пустоту, а затем почему-то "подумал об Элвисе Пресли". Также он заявил, что был уверен в том, что "все закончится хорошо".
Кроме того, британец признался, что "увидел" странное существо.
"Я ощутил присутствие Существа, созданного из чистой любви и принятия. Мне показалось, что я всю жизнь его знал", — сказал мужчина.
Издание ссылается на статью нейробиолога и директора Института Аллена по изучению мозга Кристофа Коха в журнале Scientific American, согласно которой подобные видения часто возникают у людей, находящихся при смерти. По словам ученого, образы возникают из-за недостатка кислорода в головном мозге и являются признаками того, что организм "ищет" способ выжить.
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Истории , Элвис Пресли
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