Житель Великобритании, спасенный врачами, утверждает, что якобы помнит "увиденное" после остановки сердца, пишет Express.

По словам мужчины, он почувствовал, что его затягивает в пустоту, а затем почему-то "подумал об Элвисе Пресли ". Также он заявил, что был уверен в том, что "все закончится хорошо".

Кроме того, британец признался, что "увидел" странное существо.

"Я ощутил присутствие Существа, созданного из чистой любви и принятия. Мне показалось, что я всю жизнь его знал", — сказал мужчина.

Издание ссылается на статью нейробиолога и директора Института Аллена по изучению мозга Кристофа Коха в журнале Scientific American, согласно которой подобные видения часто возникают у людей, находящихся при смерти. По словам ученого, образы возникают из-за недостатка кислорода в головном мозге и являются признаками того, что организм "ищет" способ выжить.