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Тайная жизнь царской России 

Полина Алферова 3 часа назад
Порочные развлечения царской России
Фото: Кадр из сериала "Куприн"
Российская империя не слишком сильно отличалась от любой другой европейской страны в вопросе плотских наслаждений. Хотя, разумеется, некоторые особенности присутствовали. Подробности — в материале «Рамблера».

Православие, самодержавие, народность и публичные дома

Любопытно, что древнейшую профессию в России легализовал не поборник западных ценностей Петр I, а переживающий о нравственности Николай I. Так как прежние меры (штрафы и уголовное преследование) не принесли результатов, а венерические заболевания получили повсеместное распространение, то был создан Врачебно-полицейский комитет. Все жрицы платной любви были поставлены на госучет.
Женщины получали вместо паспорта «заменительный билет» (его в народе прозвали желтым) и были обязаны регулярно посещать врача.
Публичные дома также должны были соблюдать некоторые правила, за нарушение которых могли и оштрафовать, и закрыть.
Вот только некоторые из них:
  1. Минимальный возраст девушки по вызову — 16 лет, хозяйки публичного дома — от 35 лет. В 1903 году для жриц любви повысили возраст до 21 года.
  2. Между борделем и церковью, школой или училищем должно быть не менее 300 метров.
  3. Публичный дом нельзя было обозначать вывеской или указателем. В нем также не должно было висеть портретов членов императорской фамилии.
  4. Запрещалось принимать клиентов до обедни в дни церковных праздников и по воскресеньям, а также во время Страстной недели.
  5. Среди клиентов заведения не должно быть гимназистов, кадетов и других несовершеннолетних.
Также правила запрещали хозяйкам борделей беспощадно эксплуатировать своих работниц и удерживать их силой, даже если у девушки есть долги.
Впрочем, однажды вступив на этот путь, женщины редко покидали публичные дома. Реабилитации как таковой не было, общество их презирало, а других источников дохода они чаще всего не знали. Так что из борделя уходили уже больные и старые жрицы любви, продолжая заниматься «частным промыслом» (как это тогда называлось) уже на улице. Но это был конец пути, низшая точка падения.
Чаще всего в бордели попадали миловидные мещанки, молодые работницы фабрик, крестьянки, которые недавно перебрались в город, бывшие служанки, соблазненные своими хозяевами.
Изредка попадались и дворянки, оказавшиеся без средств к существованию в результате громкого скандала или разорения семьи. Такие барышни свободно владели иностранными языками, изысканно изъяснялись и держали себя, умели играть на музыкальных инструментах — и стоили гораздо дороже. Кроме того, ценились и экзотические красавицы — цыганки, уроженки Кавказа и даже мулатки. Им обычно придумывали романтическую биографию, выдавая за то условную грузинскую княжну, то за туземную принцессу.
У каждого публичного дома была своя категория. В элитном борделе стоимость услуг варьировалась от 7 до 12 рублей, в заведении среднего уровня — от рубля до семи, в притонах третьей категории — до пятидесяти копеек. Внутренне убранство публичных домов отличалось соответственно. Дорогие выглядели как фешенебельные особняки знати. Дешевые — как грязная ночлежка. В элитных заведения для удовлетворения особых потребностей иногда оборудовали специальные комнаты.

Совмещенный график

Впрочем, далеко не всех хотели следовать закону, поэтому наряду с официальными существовали и нелегальные бордели. Они обычно маскировались под вывеской прачечных, шляпных мастерских и вообще ателье, магазинов готового платья. Хозяева уговаривали или вынуждали своих работниц оказывать дополнительные услуги постоянным клиентам. Часто в эту деятельность вовлекали подростков, а то и вовсе детей. Иногда — даже с ведома родителей или опекунов, которые имели свой процент от таких заработков. Полиция боролась с такими заведениями с переменным успехом, но они продолжали существовать до самого конца империи.

Бани и красные галстуки

Если в СССР однополые связи однозначно осуждались на уровне не только закона, но и общественного мнения, то в царской России все было сложнее. При Николае I подобные отношения между мужчинами были вне закона. Могли лишить всех прав состояния и даже отправить в ссылку. Впрочем, связь нужно было доказать, что было делом весьма непростым. При Николае II ссылку заменили арестом.
Платные услуги такого рода процветали в банях обеих столиц, оказывали их сами банщики. Посетители могли выбрать как непосредственно в парной, так и посмотрев альбом с фотокарточками.
Также клиенты находили желающих в трактирах, ресторанах, театрах и даже на ипподромах. Отличительным знаком юношей, готовых удовлетворить прихоти состоятельных мужчин, были красные платки или галстуки. Обычно это были молодые люди из небогатых семей, подмастерья, студенты, начинающие актеры и другие представители богемы. Подобные связи помогали заработать на жизнь и даже пробить себе дорогу в сословном обществе. Впрочем, иногда такие отношения были частью служебных — например, между хозяином и приказчиком. Встречались они и в светских кругах, например, между офицером и денщиком, барином и лакеем. Как и в любых закрытых школах, процветали такие связи и в духовных учебных заведениях.
Некоторые представители богемы не скрывали однополых увлечений, например, литератор Михаил Кузмин, композитор Петр Чайковский и художник Константин Сомов.
Комментарии 3
Истории , Михаил Кузмин , Николай II , Константин Сомов , Петр Чайковский
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