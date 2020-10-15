За полгода дворец в Гайд-парке посетили 6 млн человек. Каждый шестой платил сверх билета один пенс и шел в туалет, где впервые в мире установили унитазы. 15 октября 1851 года в Лондоне завершилась Великая промышленная выставка.

Количество ноу-хау зашкаливало. Немецкая фирма Круппа привезла стальную пушку. Американец Кольт — револьвер с барабаном. Англичанин Джордж Мерриуэзер представил барометр, который работал на пиявках. Великобритания вообще лидировала по всем статьям. Российский павильон был небольшой. Но зависть тоже вызвал.

Слесарь-золотые руки

Для выставки построили гигантский Хрустальный дворец. Ажурный, разборный, впервые из стали и стекла. Высотка с 14-этажный дом заняла полкилометра в длину. Главными в ней были крупногабаритные английские достопримечательности: паровые машины, ткацкие станки, гидравлический пресс и другие механизмы. Вместе с колониальными товарами Великобритании принадлежали две трети всех экспонатов. Их было около 14 тыс. из почти 40 стран.

По хитроумности новинок на пятки англичанам наступали американцы. Они демонстрировали вулканическую резину, уборочные косилки и машинку для подсчета голосов избирателей. Привезли также умельца слесаря. Тот с помощью отмычек вскрыл неоткрываемый английский замок. Англичане выплатили взломщику приз и задумались: не слишком ли быстро шагают американцы?

Ничего, кроме роскоши

Россия тоже взяла на выставке призы. Однако демонстрировала не столько экономическое развитие, сколько богатство ресурсов и имперскую роскошь. Посетители ахали уже у дверей павильона. Пятиметровые в высоту, они были сделаны из малахита в технике "русская мозаика". 30 тыс. кусочков камня идеально подогнали по оттенкам и "невидимо" склеили. Впечатляли ювелирные изделия с бриллиантами. Понравился продукт, новый для большинства англичан: черная икра.

"Среди технических достижений ничего особенного не было", — замечает историк и писатель Александр Мясников.

"Достойные достижения, к сожалению, были закрыты. Они принадлежали российскому военному ведомству, а оно очень быстро все засекречивало. Показателен пример с первым в мире самолетом. Его изобрел Александр Можайский за 20 лет до братьев Райт. Или с первым в мире прожектором Ивана Кулибина. И прожектор, и самолет прошли успешные испытания в Красном Селе под Петербургом — это было что-то вроде полигона Министерства обороны, — и их мгновенно засекретили".

Значительное число экспонатов сегодня можно увидеть в лондонском Музее Виктории и Альберта. Вторым напоминанием о первой Всемирной выставке служит застрявшее в английском языке выражение "потратить пенни". Оно означает "сходить в туалет".