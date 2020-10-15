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Почему немецкие солдаты ходили зимой в «лаптях» 

Русская семерка 2 часа назад
Почему немецкие солдаты ходили зимой в «лаптях»
Фото: Русская семерка
В общедоступных архивах есть фотография с подписью «Советский солдат скармливает лошади трофейную немецкую обувь». Само фото не очень четкое, и рассмотреть, какими именно сапогами или ботинками кормят лошадь, сложно. То, что держит в руках один из солдат, похоже на пучок соломы. Может быть тот, кто оставил подпись, попросту ошибся?

Караульные боты и их «заменитель»

Дело в том, что одним из элементов зимнего обмундирования немецкого солдата были караульные боты. Эта довольно нелепо выглядящая обувь представляла собой большие войлочные валенки на толстой деревянной подошве. Они надевались прямо поверх сапог и, несмотря на свой смешной вид, неплохо защищали от морозов. Алексей Исаев в своей книге «Сталинград. За Волгой для нас земли нет» упоминает, что советских солдат подобные трофейные боты заставляли хохотать до слез. Но еще смешнее оказались их «заменители».
Так как изначально Германия не готовилась к затяжной войне, то зимнего обмундирования было недостаточно. Поэтому многие немецкие солдаты, пытаясь уберечься от обморожения, использовали подручные средства. Многие умельцы изготавливали караульные боты из соломы. Стебли переплетались в жгуты, а затем жгуты скреплялись друг с другом. Получалось что-то типа высоких лаптей или больших вязаных носков. Подошва такой обувки прокладывалась газетами или все той же соломой, что делало ее более прочной и лучше защищало от холода.

Дома и стены помогают

Конечно, от холода страдали и советские солдаты. Но, во-первых, они были более привычны к местному климату, а во-вторых, массово использовали валенки. Эта обувь была не только в армии, но и активно производилась местными жителями. Кроме того, большие партии валенок в качестве помощи отправляли на фронт из Тувы (бывшей в ту пору независимым государством) и Монголии. Так что недостатка в теплой обуви советские солдаты — в отличие от немецких — практически не испытывали.
Кстати, валенки были одним из желанных трофеев солдат и офицеров вермахта. Паулюс в своих дневниках вспоминал, что в период Сталинградской битвы его солдаты, жутко страдавшие от холода, стали похожи на советских, так как массово и вопреки уставу использовали трофейную одежду и обувь. А советские солдаты немецкую трофейную обувь, изготовленную из соломы, использовали по прямому назначению — скармливали лошадям.
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Истории , Алексей Исаев
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