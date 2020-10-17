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Зачем мошенники звонят по телефону и сбрасывают 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Зачем мошенники звонят по телефону и сбрасывают
Фото: depositphotos
Анонимные звонки банков, опросов и мошенников — настоящая напасть современного мира. Некоторым абонентам поступает до нескольких десятков звонков в день. И самыми странными из них считаются со сбросом. "Рамблер" выяснил, кто и зачем звонит нам, не желая продолжать диалог.
Некоторые мошенники таким образом проверяют, активен ли ваш номер. Затем они звонят повторно, но уже с предложением или просьбой, например, сообщить номер своей карты.
В других случаях они обходят закон о сохранении персональных данных. Согласно этому закону реклама и продвижение товаров с помощью телефонных звонков допустимы только при согласии абонента. Но вы его, конечно же, не давали.
Поэтому служба звонит вам, сбрасывает и тем самым провоцирует перезвонить по незнакомому номеру. К сожалению, количество звонков может превышать десятки в день, так как обзвон происходит при помощи специальной программы.
Но иногда обратный звонок грозит списанием денег со счета, поэтому если вы не ждали от кого-то вестей, лучше незнакомые номера не брать и не перезванивать. Даже если человек на другой стороне телефона представился сотрудником банка, доверять ему сразу не стоит. Лучше сбросить номер и перезвонить на горячую линию, которая указана в Сети.
Способов бороться с неприятными звонками не так уж много. Вы можете включить блокировку звонков с незнакомого номера, но тогда под нее может попасть кто-то действительно важный. Или вы можете подключить определитель номера — услугу, которую сейчас предлагают многие операторы, но за нее придется заплатить.
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