В каких российских реках можно найти жемчуг 

Когда-то Россия была одной из стран, лидирующих в добыче жемчуга. В реках страны его было так много, что излишки продавали за границу. Жемчугом инкрустировали царские короны, иконы, кокошники, у русских красавиц было множество украшений из жемчуга: серьги, кольца, ожерелья. А бусы из жемчуга могли украшать шеи как знатных дам, так и простых девиц. О том, где добывали русский жемчуг, почему после революции этот промысел пошел на спад и что происходит с добычей жемчуга в нашей стране сейчас, рассказывает «Рамблер».

О жемчужном промысле в нашей стране впервые упоминается в документах X-XII веков, а с XV столетия добыча жемчуга получила наибольшее распространение. Добывали жемчужины в реках Кольского полуострова и Архангельской области. Согласно поверью, жемчуг стоило искать лишь в тех реках, куда заходит благородная рыба: форель и семга. Но надо отметить, что «мать русского жемчуга» жемчужница маргаритана встречалась и в реках Московской области, добычу жемчуга вели в окрестностях Петербурга, в притоках Волги, в бассейнах Амура и Днепра. Почти две сотни рек России считались жемчугоносными, но основная добыча велась в 77 из них. Хватало этого с лихвой.

Но уже в XVIII веке добыча жемчуга начала снижаться: популяция жемчужницы маргаританы стала соркащаться. К этому привели загрязнение рек и хищническая добыча жемчуга. В 1721 году Петр I даже издал указ об упорядочении добычи жемчуга в России, чтобы спасти моллюсков от полного уничтожения. промыслом теперь могли заниматься лишь обладатели специальных разрешений. Но во время правления Екатерины II запрет на добычу жемчуга был снят. Последствия не заставили себя долго ждать: к середине XIX века жемчужный промысел пошел на спад, а после революции добычу жемчуга и вовсе признали нерентабельной.

К счастью, в России осталось несколько десятков рек, где популяция жемчужниц маргаританы не исчезла совсем, в них восстанавливается популяция моллюсков. Была даже приудумана максимально щадящая технология раскрытия моллюсков: створки раковины открывают лишь частично, чтобы устрица не погибла и ее можно было выпустить обратно в воду.

Жемчужный промысел вновь возрождают в реках Карелии. Кроме того, набирают популярность фермы по добыче культивированного жемчуга, большинство из которых находятся у северных рек.