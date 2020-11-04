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Почему на Западе никто не пользуется зеленкой 

Диана Товсепова 3 часа назад
Почему на Западе никто не пользуется зеленкой
Фото: depositphotos.com
У любого россиянина и жителя стран СНГ ребенок, покрытый зелеными пятнышками, не вызовет никакого недоумения. А вот иностранец будет крайне удивлен, увидев на теле у человека след от зеленки. Все дело в том, что на Западе этим средством попросту никто не пользуется.
Как выяснил "Рамблер", раствор красителя бриллиантового зеленого, в народе именуемый "зеленкой, применяют в качестве антисептика только в странах постсоветского пространства. В В США и странах Европы пользуется бесцветными аналогами этого средства, просто с эстетической точки зрения.
Второй причиной, по которой Запад не спешит обмазываться зеленкой, является недостаток соответствующих исследований —никто в мире еще не проверял этот раствор на канцерогенные свойства или побочные эффекты.
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