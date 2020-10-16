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Воры объяснили, как выбирают квартиры для ограбления 

Passion.ru 2 часа назад
Эксперты британской компании по безопасности John Lewis Home, а также отбывающие в тюрьмах наказание за кражу рассказали, на что воры обращают внимание при выборе жертвы, пишет Daily Star.
По их словам, люди часто не задумываются о самых очевидных мерах безопасности, а это может стоить им имущества. Часто грабители оставляют опознавательные знаки рядом с домами, которые могут быть им интересны. Эксперты советуют общаться с соседями.

По статистике, основная часть краж происходит там, где соседи не особо хорошо знают друг друга.

Преступники в течение нескольких месяцев наблюдают за приглянувшимися квартирами. При этом ограбить квартиру можно в течение пяти минут. Именно за время слежки злоумышленники добывают нужную информацию: узнают привычки хозяев, распорядок, уезжают ли они в отпуск и на выходные.
Специалисты посоветовали всем предупреждать соседей в случае отъезда, чтобы они приглядывали за жильем. Если нужно отлучиться всего на один вечер, можно оставить включенным свет в прихожей. Для экономии энергии можно устанавливать таймер, который будет включать и выключать свет. Это создаст иллюзию, что дома кто-то есть.
На то, что в квартире никого нет, указывают флаеры, которые вставляют в проемы между дверью и рамой. Иногда их оставляют сами воры, чтобы проверить, возвращается ли кто-то домой. «Домушники» советуют не заказывать посылки перед отпуском или отъездом. Вскрыв почтовые ящики, преступники увидят извещение, которое долгое время лежит нетронутым, и проникнут в дом.
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Истории , Видео , Газета Daily Star
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