3 привычки, которые делают вас глупее 

Многие люди стараются привить себе новые привычки, чтобы повысить работоспособность мозга. Но вместе с тем мало кто задумывается о том, что от некоторых старых привычек, которые день за днем делают вас глупее, давно пора избавиться. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Не высыпаться

Нам кажется, что если мы сократим время сна, то сможем больше работать и, соответственно, больше успевать. Однако не столь важно количество часов, потраченных на решение задач, сколько их продуктивность. А последней крайне тяжело добиться в полусонном состоянии.

"Уставшему мозгу приходится прилагать больше усилий, оперативная и долгосрочная память ухудшаются. Внимание и способность планировать тоже страдают, и нам проще положиться на привычки, а не придумывать новые стратегии",

— пояснил психолог из Техасского университета в Остине Тодд Мэддокс.

Пренебрегать спортом и другой физической активностью

Специалисты проанализировали данные крупного исследования о развитии сердечно-сосудистых заболеваний, стартовавшего еще в середине 1980-х. В нем поучаствовали люди от 18 до 30 лет. Каждые 2-5 лет ученые изучали их здоровье и образ жизни. По окончании исследования подопытные прошли тест на скорость обработки информации, исполнительные функции и вербальную память.

Оказалось, что испытуемые, которые редко занимались спортом, хуже проходили тест по сравнению с теми, кто поддерживал умеренный или высокий уровень физической активности. А те, кто смотрел телевизор, больше трех часов в день, показали еще более плачевные результаты.

Работать в режиме многозадачности

Эксперты уже доказали, что люди не занимаются несколькими делами одновременно, а лишь переключаются с одного дела на другое. В таком режиме мы менее эффективны, чем если бы сосредотачивались на чем-то одном.

Однако недавно стало известно, что многозадачность может даже вредить мозгу. Ученые изучили популярную привычку одновременно пользоваться двумя экранами: например, смотреть телевизор и решать рабочие задачи в компьютере. Эксперты расспросили участников, как часто они так поступают, а потом сделали им МРТ. Как выяснилось, мозг тех, кто использует два экрана одновременно, имеет значительно меньшую плотность серого вещества в "передней поясной коре". Эта часть отвечает за контроль эмоций и принятие решений.

Вдобавок к этому, когда мы поминутно переключаемся с одного дела на другое, страдают внимание и память.