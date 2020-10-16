Почему стол называется «шведским»

Шведский стол — один из самых любимых сервисов туристов, которые посещают заграничные отели. Он включает блюда на любой вкус, и при этом можно не ограничивать себя в количестве съеденного. «Рамблер» расскажет, почему шведский стол называется именно так.

В Швеции, когда еще не было быстрых средств передвижений, гостеприимные местные жители встречали путешественников и накрывали для них столы с закусками. Со временем данная манера обслуживания закрепилась в шведской культуре, а затем получила распространение и по всему миру. Поэтому именно шведы являются основоположниками такой подачи блюд для большого количества гостей.

Несмотря на то, что такой способ сервировки используется во многих странах по всему миру, только в России его называют шведским. Иностранцы же называют его проще — «буфет». Дело в том, что еще в XIV-XVI веках такие угощения подготавливали гостей к основным блюдам. И накрывались столы не в зале, а в буфетных, в связи с чем и получили такое название.