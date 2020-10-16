Перечислены продукты, которые нельзя давать котам 

Котики правят не только интернетом, но и жизнью человека. Их любят почти все жители мира. Но помимо любви они еще требуют правильного ухода и питания.

Чем можно кормить пушистых домашних питомцев, а чем строго запрещено? Об этом «Слово и Дело» рассказала зооинженер и специалист по сельскому хозяйству Анастасия Калинина

По словам спикера, домашняя кошка является облигатным (строгим) хищником. Добычей кошки в природных условиях чаще всего являются мышевидные грызуны, у которых в первую очередь кошка поедает голову и внутренние органы.

«Рыба не является привычным кормом для диких представителей семейства кошачьих. Растительную пищу кошка получает из содержимого желудка и кишечника мышей. Иногда кошка ест траву, чтобы очистить желудок от остатков шерсти и костей. Поэтому вегетарианца из кошки сделать не получится».

Чем же нельзя кормить кошек? Есть 13 пунктов, на которые стоит обратить особое внимание, говорит спикер.

Рыба — это плохо?

В сырой речной рыбе могут находиться возбудители опасных глистных заболеваний. В сырой морской рыбе содержатся вещества, разрушающие витамины группы В.

«Рыбу, прошедшую термическую обработку, давать можно в небольших количествах. Скармливание смеси вареной рыбы и геркулеса может привести к мочекаменной болезни, так как вызывает подщелачивание мочи».

Подальше от свинины

Сырая свинина может быть причиной расстройства желудка. Кроме того, боенские отходы, не прошедшие ветеринарный контроль, могут быть источником опасных глистных заболеваний и даже смертельной болезни Ауески.

Как же кролики?

К мясу кроликов тоже нужно относиться с опасением, говорит Анастасия. Внутренности кроликов могут стать причиной заражения глистами. Молочная продукция. Молоко вызывает расстройство желудка у взрослых животных. Можно заменить его кисломолочными продуктами.

«Если кошка любит молоко, то его можно развести водой и добавить в него яичный желток».

Жареное и копченое

Не рекомендуется давать кошкам остатки со стола. Большое количество соли и пряностей вредит животным. «Ни в коем случае нельзя давать жареные, копченые и прокисшие продукты».

Овощи полезны?

Как добавляет спикер, у кошек не усваивается витамин А из овощей, богатых каротином. Поэтому угощать кошку морковью, сладким перцем или тыквой не имеет смысла.

Сладкие булочки

Кошки не чувствуют сладкого вкуса и почти не усваивают глюкозу, поэтому не нужно давать им сладкое.

Печень

Сырая печень в большом количестве вызывает расстройство желудка, также у животного может быть передозировка витамина А.

Никаких костей

По словам Анастасии, кости нельзя давать кошкам из-за опасности травмирования органов желудочно-кишечного тракта.

Опасное авокадо

Не следует давать кошкам капусту всех видов и бобовые, так как они вызывают вздутие кишечника. «Ядовиты для кошек авокадо (особенно кожура), помидоры, лук, чеснок, орехи, изюм и виноград».

Кофе и шоколад

Как добавила эксперт, эти продукты она тоже не советует давать своим питомцам. Дело в том, что они содержат теобромин. Это алкалоид пуринового ряда, который опасен для сердца.

Подальше от сухого корма

По словам спикера, он содержит недостаточное количество белков и жиров. Также сухой корм содержит соевый белок и большое количество злаков.

Яйца вредны

Опасен для животного и сырой яичный белок. Он разрушает биотин и витамины группы В.

Домашний питомец — это ответственность. Важно не только любить, но и ухаживать за ним, подытожила Анастасия Калинина.