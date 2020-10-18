Почему африканское племя здоровее горожан

Хадза — это коренной народ из Танзании, сумевший пронести через время и сохранить свои традиции и культуру. Научное сообщество сходится во мнении, что именно на северо-западе Танзании появились первые люди современного типа, и охотников-собирателей хадза можно считать нашими далекими предками, которые продолжают вести почти такой же уклад, как и 10 000 лет назад. «Рамблер» расскажет, почему африканское племя в условиях антисанитарии по многим показателям здоровее городских жителей.

Жизнь африканского племени — это активный (в прямом смысле слова) поиск пропитания: мужчины, ловко управляющиеся с луком и стрелами, занимаются охотой, женщины — собирают плоды растений, добывают воду. В ходе своей экспедиции в Танзанию руководитель сектора кросс-культурной психологии и этологии человека в Институте этнологии и антропологии РАН Марина Бутовская изучила диету хадза. Так, рацион племени составляют клубни и коренья (22,8%), мед (21.4%), ягоды (21,2%), плоды баобаба (13,5%) и мясная пища (11,1%). Неудивительно, что при таком умеренном питании и активных передвижениях у представителей племени отличная физическая форма.

Каждый день хадза преодолевают около 10 км. Сидят представители племени менее 5 часов в день, часто меняя свое положение тела. Активность хадза влияет не только на физическое состояние, но и на их здоровье. У коренного народа хорошее артериальное давление, низкий уровень холестерина до самой старости и мало сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря постоянному движению у хадза высокая работоспособность — ведь мозг получает достаточно кислорода.

Удивительно, что, несмотря на антисанитарию и практически полное отсутствие медицины, представители племени почти не болеют. Они постоянно путешествуют, не пьют загрязненную воду и живут достаточно изолированно, поэтому у них практически не бывает эпидемий гриппа.

Хадза почти не стоят неподвижно на одном месте. Обычно они двигаются или сидят, часто меняя положение тела. Это снижает у них риск развития болезней вен, вызванных нарушением кровообращения: варикоза и геморроя.

У представителей племени нет проблем с избыточным весом. Их средний индекс массы тела около 20%, что почти идеально для атлетов. В то же время во всем мире количество людей старше 18 лет с избыточным весом (когда количество жиров в организме больше 30%) увеличилось до 1,9 миллиарда человек, из них свыше 650 миллионов страдают ожирением. Это, безусловно, во многом связано с появлением фастфуда и перееданием, но немаловажную роль играет и сидячий образ жизни.