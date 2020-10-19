«Бунт вайнахов»: что случилось в Грозном в 1973 году 

Считалось, что национальный вопрос в СССР был решен, а конфликты на этнической почве — это «пережитки» прошлого, которым не место в «прогрессивном» социалистическом обществе. В реальности национальные проблемы никуда не делись, более того, они лишь усугубились из-за не совсем справедливого административно-территориального деления, проведенного большевиками. Много точек напряжения было создано на Кавказе. Одна из них — Чечено-Ингушская АССР — вспыхнула еще задолго до перестройки.

В тяжелом положении

Первая автономная советская республика чеченцев и ингушей была создана в 1936 году, однако была упразднена во время Великой Отечественной войны из-за уклонения представителей вайнахов от призыва в армию, дезертирство и «пособничество оккупантам». Восстановлена она была в 1957 году. Параллельно происходило возвращение чеченцев и ингушей из Средней Азии, куда они были сосланы в конце войны.

Вместе с воссозданием государственности двух народов было проведено новое национально-территориальное деление. При этом в состав Чечено-Ингушетии не был включен Пригородный район, доставшийся Северной Осетии . Ингуши считали эту землю своей территорией и требовали ее возвращения.

На эту проблему наслаивалось тяжелое социально-экономическое положение большей части ингушского народа по сравнению с осетинами и чеченцами. Места исторического проживания ингушской национальности — Сунженский, Магобекский и Назрановский районы республики — были настоящей периферией, на которую власти республики обращали внимание по остаточному принципу.

Примечательно, что с 1957 года, то есть с момента восстановления Чечено-Ингушетии, на территории трех вышеуказанных районов было построено всего лишь два предприятия: трикотажная фабрика в Назрани и завод «Электроинструмент». Поэтому ингушам приходилось или батрачить на отсталых сельхозпредприятиях, или в поисках заработка покидать пределы республики.

Нарастание напряжения

Некоторые представители партийных органов из числа ингушей, а также часть местной интеллигенции пыталась достучаться до руководства республики и потребовать решения проблемы, но безуспешно. Тогда было решено обращаться напрямую в Москву

Весной 1972 года группа из 27 коммунистов -ингушей написала письмо в ЦК КПСС , пытаясь привлечь внимание к проблемам их народа. Пленум Чечено-Ингушского обкома Компартии воспринял письмо как «чернение советской действительности». Авторов обращения обвиняли в национализме и желании «раздуть проблему». Начались гонения на тех, кто поддержал письмо.

Несмотря на развернутую травлю, пятеро представителей ингушской интеллигенции — Ахмед Гадзиев, Султан Плиев, Идрис Базоркин, Ахмед Куштов и Джабраил Картоев — направляют в Москву новое обращение. В 80-страничном письме «О судьбе ингушского народа» они требуют возвращения Пригородного района, а также принятия мер по улучшению социально-экономического положения вайнахов.

Отсутствие внятного ответа заставляют пятерку лично отправиться в Москву к генсеку Леониду Брежневу . В столице их принимает помощник секретаря ЦК КПСС Евгений Разумов. Он прямо заявляет ингушам, что из требования расходятся с линией партии.

После этого кампания травли «ингушских националистов» развернулась с новой силой. Как отмечал один из составителей письма «О судьбе ингушского народа» Беслан Костоев, его грозили уволить с работы, исключить из партии и комсомола, если он не отречется от своих убеждений.

В едином порыве

Давление на ингушей заставило их рано утром 16 января 1973 года выйти на митинг в центре Грозного. Митингующих поддержали во всех уголках Чечено-Ингушетии, в город начали прибывать другие ингуши. Власти старались препятствовать их передвижению: перекрывали дороги, запрещали поездам останавливаться на железнодорожных станциях в пределах республики. Но люди жертвовали собой, чтобы попасть на митинг.

Протестующие требовали либо передачи Пригородного района в состав Чечено-Ингушетии, либо отмены ограничений на поселение там ингушей. С трибуны то и дело доносились выступления. Некоторые из митингующих предлагали свои варианты решения вопроса: к примеру, создание Осетино-Ингушской или отдельной Ингушской АССР.

Собравшиеся на митинг получили поддержку горожан: протестующих кормили, поили горячим чаем. Несмотря на то, что зима, по свидетельству очевидцев, была в январе 1973 года на редкость суровой, расходиться по домам никто не собирался.

Стоит отметить, что протестующие вели себя максимально корректно: за все три дня не зафиксировано ни единого случая хулиганства, не говоря уже о более серьезных противоправных деяниях. Все хотели только одного — восстановления нарушенной, по их мнению, исторической справедливости. В толпе мелькали портреты Владимира Ленина и восхваляющую советскую власть лозунги.

Жесткие меры

Несмотря на мирный характер протеста, в Грозный были стянуты войска. В ночь на 19 января протестующих атаковали вооруженные стрелковым оружием и дубинками солдаты. Кроме того, разгонять ингушей прислали пожарных, которые поливали людей холодной водой. И это в морозную январскую ночь.

После того, как митинг был разогнан, началась очередная волна гонений на «националистические элементы» и дискредитация организаторов и рядовых участников митинга. Многие потеряли работу, были отчислены из учебных заведений.

Но напуганные произошедшим власти все-таки вынуждены были принять меры по исправлению положения ингушей в Северной Осетии и самой Чечено-Ингушетии. Однако кардинально улучшить ситуацию они не могли, к тому же вопрос Пригородного района партия рассматривать категорически отказывались.

Волна насилия

Попытка выступления ингушей настроила против них осетин, которые считали Пригородный район своей территорией. В 1979 году в Северной Осетии прошли первые антиингушские погромы. Только благодаря своевременной реакции КГБ удалось предотвратить большое чисто жертв.

Спустя два года массовые волнения произошли в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Поводом стало убийство ингушом осетина-таксиста и его семьи. Собравшая около пяти тысяч человек похоронная процессия переросла в антиингушский митинг в центре города. Его участники требовали выселения всех ингушей из республики, громили магазины, сжигали автомобили.

Порядок в городе был восстановлен лишь прибывшими в подмогу милиции войсками. Солдаты и правоохранители остановили начавшееся беспорядочное избиение ингушей. Всего было задержано более 800 осетин.

В Москве всплеск межнациональной розни между двумя соседними народами объяснили «недостатками идейно политического и интернационального воспитания трудящихся». Как обычно власти пытались решить давно назревший вопрос административными методами, увольняя «козлов отпущения» и назначая на их место новых. Но напряжение от этого не спадало.

В 1987 году, уже во времена перестройки, в партийном руководстве вынуждены были констатировать безрезультатность принятых мер. Так, за 1984-1986 годы между ингушами и осетинами было зарегистрировано более ста конфликтов на национальной почве.

Зажила ли рана

В январе этого года исполнилось 45 лет с момента январского митинга в Грозном и 26 лет с основания Республики Ингушетия. Образованная в 1992 году, она так и не получила Пригородный район, который остался в Северной Осетии.

Кажется, что вражда между двумя народами ушла в прошлое, однако при недостаточном внимании из центра ситуация может повториться. Главное — вовремя реагировать и в корне пресекать любые попытки раздуть пожар межнациональной ненависти в регионе.