Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов рассказал, почему нельзя записывать номера как "мама" и "папа".

Эксперт подчеркнул, что мобильный телефон — это место высокой концентрации персональных данных, и поскольку он может быть забыт или украден, следует соблюдать определенные меры предосторожности. В частности, нельзя указывать полные данные своих родственников с указанием степени родства:

"Все перечисленное послужит подспорьем злоумышленникам, если вдруг ваш телефон окажется в их руках. В этом случае вы уже не сможете позвонить близким и рассказать печальную историю об утрате вашего телефона, зато с того же аппарата и от вашего имени маме или папе могут позвонить или отправить сообщение те, кто нашел или похитил ваш гаджет".

Специалист рассказал, что часто подобное сообщение выглядит следующим образом:

"Любимая мама, я не могу говорить, но тебе позвонит человек, сделай так, как он просит".

После этого злоумышленники уже с другого номера звонят родительнице и говорят о том, что ее близкому срочно нужны деньги, чтобы избавиться от крупных неприятностей.

Миронов также напомнил, что нужно помнить о важности использования различных защитных функций, предусмотренных самим телефоном. В частности, в смартфон нельзя записывать коды доступа к банковским картам — ни в телефонной книге, ни в заметках. Кроме того, не стоит указывать коды доступа домофонов с указанием адреса.