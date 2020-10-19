Мечтающий стать палеонтологом 12-летний житель канадской провинции Альберта случайно обнаружил кости молодого динозавра. По мнению специалистов, окаменелостям около 69 миллионов лет, пишет People.

Нейтан Хрушкин (Nathan Hrushkin) наткнулся на кости древней рептилии в каньоне «Подкова» во время катания на велосипедах вместе с отцом Дайоном в июле 2020 года.

«В последние годы я часто бывал в тех местах вместе с отцом. Мы видели много маленьких фрагментов костей и надеялись найти окаменелости динозавра», — рассказал школьник.

Нейтан отправил снимки в Королевский Тиррелловский музей. Там пришли к выводу, что ребенок обнаружил останки гадрозавра, жившего около 69 миллионов лет назад. Приехавшим на место палеонтологам удалось найти около 50 костей на бортах каньона. Эксперты пришли к выводу, что они принадлежат молодой особи, которой было около трех-четырех лет.

Несмотря на то, что в районе каньона часто находят останки гадрозавров, специалисты заверили, что обнаруженный образец уникален.

«Данная особь принадлежит к временному отрезку, о котором известно довольно мало. Почти не знаем, какие динозавры жили в Альберте в те времена. Открытие Нейтана и Дайона помогут нам заполнить пробел в знаниях об эволюции динозавров», — цитирует куратора Королевского Тирреловского музея Франсуа Террьена пресс-служба организации Nature Conservancy of Canada.