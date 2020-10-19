Англичанка из города Роял Танбридж Уэллс переехала в Танзанию и стала матерью 14 детей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2013 году Летти Макмастер улетела на месяц в Африку как волонтер. В итоге девушка задержалась там на три года, чтобы ухаживать за детьми из приюта. В 2016-м его закрыли, и тогда Летти открыла собственный приют в городе Иринга и перевезла туда девятерых постояльцев.

Макмастер взяла законную опеку над ними, а после еще над пятью беспризорными детьми, найденными на улицах Танзании:

«Эти дети — вся моя жизнь; я воспитываю их всех сама. Я всегда хотела помогать бездомным детям, поэтому моя семья и друзья не удивились; но я не ожидала, что все обернется именно так»,

- призналась 26-летняя британка.

При этом многие усыновленные дети воспринимают девушку как старшую сестру:

«Просто я не сильно старше некоторых из них. Я такая же, как и другие матери, воспитывающие подростков. Я взяла на себя обязательства перед ними и считаю, что мне очень повезло иметь две семьи».