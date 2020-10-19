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18-летняя девушка улетела в Танзанию и стала матерью 14 детей

Мира Маркина
3 часа назад
Англичанка из города Роял Танбридж Уэллс переехала в Танзанию и стала матерью 14 детей. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В 2013 году Летти Макмастер улетела на месяц в Африку как волонтер. В итоге девушка задержалась там на три года, чтобы ухаживать за детьми из приюта. В 2016-м его закрыли, и тогда Летти открыла собственный приют в городе Иринга и перевезла туда девятерых постояльцев.
Макмастер взяла законную опеку над ними, а после еще над пятью беспризорными детьми, найденными на улицах Танзании:
«Эти дети — вся моя жизнь; я воспитываю их всех сама. Я всегда хотела помогать бездомным детям, поэтому моя семья и друзья не удивились; но я не ожидала, что все обернется именно так»,
- призналась 26-летняя британка.
При этом многие усыновленные дети воспринимают девушку как старшую сестру:
«Просто я не сильно старше некоторых из них. Я такая же, как и другие матери, воспитывающие подростков. Я взяла на себя обязательства перед ними и считаю, что мне очень повезло иметь две семьи».
Летти решила помогать детским домам Танзании, после того как увидела, в каких условиях живут воспитанники. По словам Макмастер, многие приюты занимаются благотворительностью лишь для отмывания средств и эксплуатации детей как рабочей силы.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал,как сегодня выглядят дети рано ушедших звезд.
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