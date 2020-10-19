Общественный деятель и руководитель организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая выдвинула неожиданную инициативу. Женщина предложила ввести налог на бездетность, который уже имел место в истории нашей страны. "Рамблер" решил выяснить, кто и когда платил за решение не рожать ребенка.

Решение о введении налога на бездетность было принято во время Великой Отечественной войны. Это решение было обусловлено колоссальными потерями во время военных действий. После войны налог продолжал действовать, так как было необходимо восполнить численные потери среди населения.

В 1949 году ставку налога повысили для сельского населения, как наиболее пострадавшую от нацистов социальную группу. Таким образом, власть стимулировала рождаемость. Детей, действительно, стало больше, но это скорее естественный процеcc, а не результат налогооблажения.

Пошлину обязаны были платить бездетные мужчины в возрасте 20-50 лет и замужние бездетные женщины в возрасте 20-45 лет. Молодожены не платили налог в течение одного года, так как за это время, по мнению, государства женщина должна была забеременеть. Незамужние женщины от выплат освобождались, поэтому в народе пошлина получила называние «налог на яйца» и составляла примерно 5-6% от заработной платы.

Безусловно, некоторые категории граждан налог не платили. На это влияло физическое и психическое состояние здоровья, факт усыновления, церковный сан и военная служба. Налог перестали взимать с 1 января 1992 года, почти сразу после распада СССР.

В современной России Буцкая объяснила необходимость реализации инициативы "огромной демографической ямой" и ростом миграции.

"Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит — и платит за то, что не любит".