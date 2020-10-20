Россияне в Сети ломают голову над детективной загадкой. Причем в ней нет сложного условия и мудреных вопросов. Так, на одной картинке изображены четверо человек в одной квартире. Каждый из них что-то делает. Нужно ответить на вопрос, кого из них первым ждет летальный исход. Взгляните на картинку и подумайте, как могли бы развиваться события.