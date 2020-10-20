Россияне в Сети ломают голову над детективной загадкой. Причем в ней нет сложного условия и мудреных вопросов. Так, на одной картинке изображены четверо человек в одной квартире. Каждый из них что-то делает. Нужно ответить на вопрос, кого из них первым ждет летальный исход. Взгляните на картинку и подумайте, как могли бы развиваться события.
"Рамблер" разбирался в самых популярных и интересных ответах пользователей.
Многие решили, что первым погибнет человек под номером 3:
"3 моет руки либо посуду и провод идет к его руке".
У других были более оригинальные версии:
"4. Тромб. Единственная бледная на картинке с посиневшими ногами. Остальные розовые или красные.
1. Над ним раскачивается лампа, висящая на повреждённом проводе. Скоро она оторвётся и шарахнет первого по голове.
4. Девушка использует два электроприбора, один из которых неисправен. Она является базовым проводником для электроприборов, и при потоке тока получит аритмию сердца, нарушающую частоту сердцебиений...".
А кто-то и вовсе продумал целую цепочку трагических событий:
"Погибнут все... Первый на стуле не сбалансирует и упадёт, его нож воткнётся в четвертую, что гладит, от судорог утюг полетит в ванную, где плещится вторая, возникнет короткое замыкание и перенапряжение в сети, от этого у третьего возникнет пробой изоляции в проводе!!!!".
* Прим.ред.: орфографияя и пунктуация авторов сохранены.